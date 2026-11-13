Претучене познате српске судије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велики скандал догодио се на рукометној утакмици између женских екипа Црвене звезде и Бора, пошто су судије Марко Секулић и Владимир Јовандић, како се наводи у саопштењу Заједнице судија и контролора Српског рукометног савеза, физички нападнути у свлачионици током полувремена.
Инцидент се догодио 11. новембра, у оквиру трећег кола АРКУС лиге за жене, а из Заједнице судија и контролора РСС-а најоштрије су осудили овај догађај и затражили да се хитно испитају све околности.
Друштво
Источно Сарајево: Од дијабетеса обољело 35 дјеце, најмлађи са свега двије године
Посебно су истакли да се напад догодио у судијској свлачионици, просторији која би требало да буде одвојена од свлачионица екипа и публике, а којој приступ имају искључиво судије, делегат и овлашћена лица.
Додатну тежину читавом случају даје чињеница да је ријеч о двојици арбитара са највишим ИХФ звањем. Секулић и Јовандић су 30. октобра номиновани за суђење утакмица на Свјетском првенству за мушкарце, које ће у јануару 2027. године бити одржано у Њемачкој.
Заједница судија и контролора позвала је Рукометни савез Србије, АРКУС лигу и надлежне државне органе да спроведу свеобухватну истрагу, саслушају све учеснике и утврде шта се догодило током паузе између два полувремена.
Свијет
Више од 3.700 школа добило пријетње, евакуисано њих 77
У саопштењу је упућено и упозорење да би, уколико се утврди да је дошло до физичког напада, а одговорни не буду адекватно кажњени, судије и контролори могли да повуку заједничке потезе као вид институционалног одговора.
"Нико не смије бити изложен физичком или било ком другом облику насиља због обављања службене дужности", поручили су из Заједнице судија и контролора РСС-а, уз јасну поруку да безбједност службених лица не може бити предмет компромиса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
16 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму