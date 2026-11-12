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Линдзи Вон показала шта су јој извадили из ноге након девете операције

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АТВ редакција
12.11.2026 17:49

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Линдзи Вон стиже на прославу отварања Лукасовог музеја наративне уметности, у суботу, 19. септембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Легендарна америчка скијашица Линдзи Вон (42) поново је завршила на операционом столу, девети пут од тешког пада који је доживјела на Зимским олимпијским играма.

Овога пута љекари су јој из лијеве ноге извадили металне плочице и шрафове који су јој уграђени након вишеструких прелома, а Американка је на друштвеним мрежама показала шта је све морала да носи у нози током опоравка.

Вон се огласила на Инстаграму из болничког кревета, гдје је објавила фотографију након хируршког захвата и обавестила пратиоце да је све протекло према плану.

- Операција је прошла добро - написала је Американка и најавила да ће се ускоро поново огласити.

Посебну пажњу привукла је фотографија кесице пуне металних плочица и шрафова, које су љекари извадили из њене ноге.

- Све сам ово извадила из ноге - поручила је Вон уз фотографију.

Како преноси „The Athletic“, операција је обављена на клиници Стедман у Вејлу, у америчкој савезној држави Колорадо.

Поред уклањања металних имплантата који су јој уграђени након прелома, љекари су оперисали и предњи укрштени лигамент лијевог колена. Ту повреду задобила је приликом пада у Кран-Монтани, током посљедње трке уочи Олимпијских игара.

Према процјенама, опоравак од најновијег захвата могао би да траје између шест и девет мјесеци, што значи да је њен повратак такмичењима током предстојеће зиме мало вјероватан.

Подсјетимо, Вон је 8. фебруара доживјела тежак пад током олимпијског спуста у Кортини. Американка је изгубила контролу након свега 13 секунди вожње, а посљедице су биле изузетно озбиљне.

Задобила је вишеструке преломе лијеве ноге, због чега је хитно оперисана у Италији. Љекари су успјели да јој спасу ногу, након чега је лијечење настављено у Сједињеним Америчким Државама.

Од тада је прошла кроз низ операција и дуготрајан процес рехабилитације, а најновији захват био је девети од несреће на Олимпијским играма.

Раније је истакла да ће скијање, у неком облику, остати део њеног живота, без обзира на то да ли ће се поново такмичити.

Једна од најбољих скијашица свих времена током каријере остварила је 84 победе у Свјетском купу, од којих је двије забиљежила након повратка из претходне пензије, преноси телеграф.

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Тагови :

Линдзи Вон

Линдзи Вон пад

скијање

Операција

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