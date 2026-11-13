Трамп најавио да би размотрио војну акцију против још једне земље

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би размотрио покретање војне операције против Кубе прије истека свог мандата, док његова администрација истовремено одустаје од дипломатских преговора о рату са Ираном, након недавног губитка републиканаца на међуизборима.
У интервјуу за емисију „Хју Хјуит Шоу“, Трамп је рекао да жели да "ријеши питање Кубе" прије него што напусти функцију и наговијестио да би државни секретар Марко Рубио, чији су родитељи емигрирали са тог острва, био веома заинтересован за такву акцију, преноси "Индепендент".
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"Па, желим да ријешим питање Кубе прије него што одем, да", рекао је Трамп водитељу Хјуу Хјуиту, одговарајући на питање да ли би наредио употребу војне силе како би Куба била ослобођена.
"А имамо веома способног и талентованог човјека за Кубу, који се зове Марко. Јер Маркови родитељи су са Кубе, Марко Рубио, његови родитељи су са Кубе, као што вероватно знате. И он би то веома волео да уради", рекао је Трамп.
Трамп је Кубу описао као "пропалу" државу и рекао да пажљиво прати ситуацију, подсјећајући на подршку коју је раније добио од кубанско-америчких бирача на Флориди.
"Волио бих да будем у могућности да то урадим. Освојио сам 94 одсто кубанских гласова на Флориди и мислим да сам сада популарнији него тада. И, искрено, волио бих да то учиним због људи, због Кубанаца који су дошли у Америку и према којима се веома лоше поступало", рекао је Трамп.
Када га је Хјуит додатно упитао да ли би одобрио кратку војну операцију, прецизирајући да ли би подржао "мало војне силе, кампању у трајању од недјељу дана", Трамп је одговорио:
"Био бих за то, свакако бих размотрио ту могућност".
Трампове изјаве о Куби долазе у тренутку када Бијела кућа мијења приступ рату са Ираном, који је почео 28. фебруара, када су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули војне ударе.
Раније у четвртак ујутру, Трамп је у низу објава на друштвеној мрежи Трут саопштио да је наложио потпредсједнику Џеј Ди Венсу да одустане од дипломатских преговора са Техераном и да се умјесто тога усредсреди на истрагу наводних изборних неправилности у државама и градовима под контролом демократа.
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"Није нам потребан споразум са Ираном. Ти дани су одавно прошли. Узели смо њихов новац, стотине милијарди долара, и имамо њихов мореуз!", написао је Трамп.
Цијене нафте су порасле, док су акције на берзама пале након ове објаве, пошто су тржишта реаговала на нову неизвјесност, пише портал "Аксиос".
Ова директива представља нагли заокрет за Венса, који је мјесецима предводио америчке преговарачке делегације у покушајима да се обезбиједи прекид ватре и наставе разговори о нуклеарном програму Ирана. Прије само неколико дана, потпредсједник је разматрао могућност директних разговора са високим иранским безбједносним званичником Мохсеном Резаијем, како је објавио "Вол Стрит Журнал".
У уторак је Рубио обавијестио колеге из земаља Групе седам (Г7) у Паризу да је Трамп одлучио да не наставља велике војне ударе нити да тражи дипломатско рјешење сукоба са Ираном, већ да се опредијелио за изолацију иранског режима.
Сједињене Америчке Државе више пута су одбациле постојећи ирански приједлог за прекид ватре, који је Рубио оцијенио као "нечувен, смијешан и потпуно нереалан".
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Иако је Трамп у понедјељак рекао новинарима да је рат са Ираном "практично завршен" и да ће САД обуставити најављене нападе на захтјев сусједних заливских земаља, међу којима су Катар и Саудијска Арабија, намјерава да задржи поморску блокаду у Ормуском мореузу.
Напади мањег интензитета су, међутим, настављени. Ирански државни медији извијестили су да су америчке снаге раније ове недјеље извеле нападе на иранско острво Кешм, након што је Иран напао танкере у Персијском заливу.
Економске посљедице рата, укључујући раст цијена горива, нашироко су оцијењене као један од фактора који су допринијели недавним губицима Републиканске странке на међуизборима, због којих су републиканци изгубили контролу над Конгресом.
Неколико дана прије Трампове објаве у четвртак, Венс је јавно изнио неслагање са предсједником поводом политичких посљедица рата.
"Разлог због којег смо изгубили јесте рат", написао је Венс прошле недјеље на друштвеној мрежи Икс.
"Ако желите да тврдите да је рат био вриједан тога, да је губитак Сената у наредних шест година био цијена коју је вриједило платити, онда то и реците. Образложите зашто је то била оправдана цијена. Слажете се или не, али бар будите искрени. Сви знају зашто смо изгубили", навео је Венс.
Трамп је бранио одлуку о рату са Ираном, поручујући да ништа не би урадио другачије.
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