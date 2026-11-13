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Додик: Чујем да ће Станивуковић изаћи из илегале

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АТВ редакција
13.11.2026 10:56

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Чујем да ће градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изаћи из илегале, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Вјероватно ће говорити о квалитету ваздуха у граду, саобраћајном колапсу, проблемима с водоснабдијевањем, дуговима које је направио, као и о разлозима за поскупљење превоза и гријања", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Или ће, каже Додик опет причати о сто пута прежваканим темама и некаквој куповини посланика.

"Ако нешто зна о томе, нека иде у тужилаштво, јер је прикривање кривичног дјела такође кривично дјело", наводи Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

Бањалука

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