Додик: Чујем да ће Станивуковић изаћи из илегале

Аутор:АТВ редакција
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Чујем да ће градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић изаћи из илегале, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Вјероватно ће говорити о квалитету ваздуха у граду, саобраћајном колапсу, проблемима с водоснабдијевањем, дуговима које је направио, као и о разлозима за поскупљење превоза и гријања", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Или ће, каже Додик опет причати о сто пута прежваканим темама и некаквој куповини посланика.
"Ако нешто зна о томе, нека иде у тужилаштво, јер је прикривање кривичног дјела такође кривично дјело", наводи Додик.
Чујем да ће градоначелник Бањалуке изаћи из илегале.
Вјероватно ће говорити о квалитету ваздуха у граду, саобраћајном колапсу, проблемима с водоснабдијевањем, дуговима које је направио, као и о разлозима за поскупљење превоза и гријања.
Или ће опет причати о сто пута прежваканим темама и некаквој куповини посланика.
Ако нешто зна о томе, нека иде у тужилаштво, јер је прикривање кривичног дјела такође кривично дјело.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 13, 2026
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