Овај језиви звук може да најави посљедње сате живота

Аутор:АТВ редакција
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У посљедњим сатима или данима живота дисање може да се промијени и постане праћено карактеристичним звуком познатим као самртни хропац.
Иако онима који су уз умирућу особу може да звучи узнемирујуће, стручњаци објашњавају да најчешће није знак бола или гушења.
Самртни хропац може узнемирити породицу, али сам по себи не значи да особа пати
Овај звук при дисању настаје када особа толико ослаби да више не може да гута пљувачку или искашљава секрет из дисајних путева. Ваздух тада пролази кроз накупљени секрет, стварајући звук налик кркљању, клокотању или дубоком хркању. Ова појава, позната као самртни хропац, најчешће се јавља код особа које се приближавају крају живота.
Самртни хропац често се јавља у последња 24 до 48 сати живота, али може трајати краће или дуже. Ипак, на основу овог знака није могуће поуздано предвидјети тренутак смрти.
Уз промјене у дисању, могу се појавити и други знаци приближавања краја живота, пише Жена Блиц.
Ови знаци не јављају се код свих особа, нити се нужно појављују истим редосљедом.
Иако самртни хропац може бити веома узнемирујући за породицу, стручњаци за палијативну његу објашњавају да сам звук најчешће није знак бола или гушења. Особа је у тој фази често веома поспана или без свијести, па углавном није свјесна звука који прати њено дисање.
Ако се, међутим, појаве знаци отежаног дисања или узнемирености, важно је да здравствени радници процјене стање и предузму мјере за ублажавање тегоба.
Медицинско особље може препоручити благу промјену положаја тијела, подизање узглавља или окретање на бок како би се олакшало отицање секрета. У појединим случајевима примењују се и лијекови који смањују његово стварање.
Чланови породице могу да пруже утјеху својим присуством, смиреним гласом и њежним додиром. Самртни хропац може бити један од знакова приближавања краја живота, али сам по себи не значи да особа пати. Разумијевање ове појаве и подршка медицинског особља могу помоћи породици да се лакше носи са неизвјесношћу и страхом у тим тешким тренуцима.
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