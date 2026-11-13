Трагедија због снимка: Звијер растргала младића пред очима оца и брата

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишњи младић преминуо је од тешких повреда након што га је напао тигар на приватној фарми дивљих животиња у пакистанском граду Лахору, у току снимања познатог тиктокера под именом Ноуман Хасан.
Полиција је ухапсила три особе, укључујући власника фарме и мушкарца који је на друштвеним мрежама познат као ТикТокер Ноуман Хасан.
Напад се догодио у сриједу увече на фарми у насељу Кахна, када је, према саопштењу полиције, један корисник друштвене мреже ТикТок дошао на имање како би снимао садржај са тигром.
Током снимања, животиња је изгубила контролу и напала 19-годишњег радника фарме Талху, који је задобио повреде опасне по живот. Младић је превезен у приватну болницу, гдје је касније преминуо, преноси "Билд".
Према писању локалних медија, тигар је претходно изведен из кавеза ради снимања видео-садржаја за друштвене мреже. У тренутку напада животиња је била изван кавеза, везана дугим ланцем.
Отац и брат настрадалог младића, који су такође радили на фарми, наводно су присуствовали нападу.
У пријави коју је поднио отац жртве наводи се да је тигар изведен из кавеза како би учествовао у снимању, што је забрањено прописима у пакистанској провинцији Пенџаб.
A 19-year-old caretaker, identified as Talha, was k!lled after a tiger mauled him during a TikTok sho*ot at a private farmhouse in Lahore’s Kahna area on Wednesday. He was taken to a nearby private hospital, where doctors were unable to save his life.
Following the inc!dent, police arrested the farmhouse owner, Fayyaz, and visiting TikToker Nauman. The Wildlife Department has taken custody of the tiger as investigations into the incident continue.
#LahoreNews #TigerAttack #TikTokShoot #PakistanNews #WildlifeSafety— Pakistan Economic Network (@NetPakistan) November 13, 2026
Држање великих мачака у тој провинцији подложно је строгим правилима. Животиње морају бити регистроване и обиљежене микрочиповима, док су јавна извођења животиња изван ограђених простора изричито забрањена.
Полиција је након напада ухапсила власника фарме Фејаза и ТикТокера, а касније је приведена и трећа особа.
Истражитељи провјеравају да ли је власник имао важећу дозволу за држање тигра, какве су безбједносне мјере биле примијењене на имању и да ли је дошло до немара који је довео до смртног исхода. Покренут је и кривични поступак.
Тигар је предат надлежним службама за заштиту дивљих животиња, док су, према писању пакистанских медија, са фарме одузета и 33 лава. Медији наводе да је дозвола за рад фарме истекла још 2025. године.
Полиција истражује и наводе да је након напада првобитно покушано да се тешке повреде младића представе као посљедица напада пса, умјесто тигра. За сада није познато ко је покушао да прикрије стварне околности догађаја нити из ког разлога.
Истрага о околностима трагедије је у току.
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