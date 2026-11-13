Мушкарац преминуо када је прогутао куглицу од тијеста у којој је био експлозив

Аутор:АТВ редакција
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Индијска полиција ухапсила је двојицу мушкараца осумњичених да су убили 35-годишњег Раџендру Бараутију тако што су га навели да прогута експлозивну направу која се користи за убијање дивљих свиња, представљајући је као бомбону.
Како је пренио БФМ ТВ, Бараути, који је био припадник племенске заједнице у централној индијској држави Мадја Прадеш, преминуо је од тешких повреда задобијених након што је прогутао направу, која је експлодирала у његовом тијелу.
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- Он је хитно превезен у болницу, али љекари нису успјели да га спасу - рекао је полицијски званичник у округу Диндори Река Синг.
Према њеним ријечима, направу, коју поједини становници тог подручја користе за убијање дивљих свиња, жртви су дали представљајући је као слаткиш.
Двојица осумњичених, међу којима је и мушкарац који је Бараутију понудио наводну бомбону, оптужена су за убиство из нехата и задржана у притвору.
Полиција још није утврдила мотив, нити да ли је ријеч о намјерном чину или несланој шали, навела је Синг, додајући да је истрага у току, преноси ГласСрпске.
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Овакве направе израђују се ручно, тако што се експлозивни прах из петарди или ватромета ставља у куглу тијеста.
По облику могу да подсјећају на индијски слаткиш расгулу, куглицу тијеста натопљену сирупом која се једе у једном залогају.
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