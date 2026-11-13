Logo

Мушкарац преминуо када је прогутао куглицу од тијеста у којој је био експлозив

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 11:14

Коментари:

0
Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.
Фото: Pixabay/geralt

Индијска полиција ухапсила је двојицу мушкараца осумњичених да су убили 35-годишњег Раџендру Бараутију тако што су га навели да прогута експлозивну направу која се користи за убијање дивљих свиња, представљајући је као бомбону.

Како је пренио БФМ ТВ, Бараути, који је био припадник племенске заједнице у централној индијској држави Мадја Прадеш, преминуо је од тешких повреда задобијених након што је прогутао направу, која је експлодирала у његовом тијелу.

Затвор

Свијет

Погубљен мушкарац који је убио троје мале дјеце: Најмлађе имало само два мјесеца

- Он је хитно превезен у болницу, али љекари нису успјели да га спасу - рекао је полицијски званичник у округу Диндори Река Синг.

Направа служи за убијање дивљих свиња

Према њеним ријечима, направу, коју поједини становници тог подручја користе за убијање дивљих свиња, жртви су дали представљајући је као слаткиш.

Двојица осумњичених, међу којима је и мушкарац који је Бараутију понудио наводну бомбону, оптужена су за убиство из нехата и задржана у притвору.

Полиција још није утврдила мотив, нити да ли је ријеч о намјерном чину или несланој шали, навела је Синг, додајући да је истрага у току, преноси ГласСрпске.

ОЈТ Требиње

Хроника

Огласило се Окружно ОЈТ Требиње поводом навода породице Јерковић

Овакве направе израђују се ручно, тако што се експлозивни прах из петарди или ватромета ставља у куглу тијеста.

По облику могу да подсјећају на индијски слаткиш расгулу, куглицу тијеста натопљену сирупом која се једе у једном залогају.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Индија

Експлозија

Убиство

експлозивна направа

Коментари (0)

Прочитајте више

Психијатријскa клиника „Свети Иван“ у Јанкомиру.

Регион

Голу је везали за кревет: Свједочанства из болнице у којој је убијен Периш

3 ч

0
Тигар растргао младића

Свијет

Трагедија због снимка: Звијер растргала младића пред очима оца и брата

3 ч

0
Болница

Хроника

Огласио се менаџмент болнице Зеница након хапшења радника због насиља над пацијентом

3 ч

0
Старија жена у сивој кошуљи и са сиједом косом лежи у кревету и спава.

Здравље

Овај језиви звук може да најави посљедње сате живота

3 ч

0

Више из рубрике

Погубљен мушкарац који је убио троје мале дјеце: Најмлађе имало само два мјесеца

Свијет

Погубљен мушкарац који је убио троје мале дјеце: Најмлађе имало само два мјесеца

3 ч

0
АфД убједљиво води испред Мерцове коалиције

Свијет

АфД убједљиво води испред Мерцове коалиције

3 ч

1
Тигар растргао младића

Свијет

Трагедија због снимка: Звијер растргала младића пред очима оца и брата

3 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп након обраћања код спомен-обиљежја Линколнов меморијал у Вашингтону, 2. новембра 2026. године.

Свијет

Трамп најавио да би размотрио војну акцију против још једне земље

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима