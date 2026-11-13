Погубљен мушкарац који је убио троје мале дјеце: Најмлађе имало само два мјесеца

Аутор:АТВ редакција
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Џон Ален Рубио (46), осуђен за убиство троје мале дјеце коју је одгајао, погубљен је смртоносном инјекцијом у четвртак увече у америчкој савезној држави Тексас, готово 23 године након злочина који је потресао јавност.
Рубио је погубљен у државном затвору у Хантсвилу, а смрт је проглашена у 18.47 часова по локалном времену, 21 минут након почетка примене смртоносне ињекције, пренiо је Фокс њуз.
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Он је осуђен за убиство троје дјеце:
Хулисе Кесаде (3), Џона Естебана Рубија (1) и двомјесечне Мери Џејн Рубио, које је 2003. године избо ножем и обезглавио у стану у Браунсвилу, на југу Тексаса.
У завршној изјави Рубио је захвалио породици и пријатељима на љубави и разумијевању, признао да више није иста особа каква је некада био и изразио љубав према супрузи.
- Желим да кажем да ми је жао породици моје супруге. Не могу да промијеним прошлост, али могу да вам кажем да ће се мој живот ускоро завршити. Али то вас неће учинити срећним. Ускоро ћу бити са својом дјецом. Спреман сам да одем у рај и будем са својим Господом и Спаситељем - навео је.
Злочин се догодио 11. марта 2003. године у стану без прозора, у којем су Рубио и његова ванбрачна супруга Анђела Камачо убили троје дјеце. Рубио није био биолошки отац двоје старије дјеце, али је преузео родитељску улогу у њиховом одрастању.
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Према судским документима, у периоду прије убистава Рубио је тврдио да су дјеца опсједнута и представљао себе као "изабраног" који треба да спасе свијет.
Током суђења се изјаснио да није крив због неурачунљивости. Стручњаци одбране дијагностиковали су му параноидну шизофренију, али су вјештац тужилаштва оспорили такве налазе.
Његова одбрана указивала је и на тешко дјетињство, обиљежено насиљем у породици, проблематичним родитељским односима и изложеношћу злоупотреби дрога и проституцији.
Камачо је признала кривицу за своју улогу у убиствима и служи доживотну затворску казну, преноси ГласСрпске.
Након злочина, зграда у којој су дјеца убијена срушена је, а на том мјесту касније су уређени парк и заједнички врт.
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Погубљење Рубија било је друго извршење смртне казне у САД у четвртак. Неколико сати раније, у Оклахоми је смртоносном инјекцијом погубљен Џејмс Павет (73), осуђен због планирања и извршења убиства бившег супруга своје партнерке 2001. године.
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