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Кремљ: Путин никад није одбијао контакте са Европљанима

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АТВ редакција
13.11.2026 11:47

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Кремљ: Путин никад није одбијао контакте са Европљанима
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Русија је спремна да разговара са Европом након што буде разумјела њене стварне намјере, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.

- Желим да вас подсјетим да Путин никада није одбијао контакте са Европљанима. Ми смо, као руска страна, то више пута понављали на различитим нивоима. Путин никада није био иницијатор прекида односа са Европљанима. Сами Европљани су одустали од тих односа и дијалога - истакао је.

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Напоменуо је да је Русија више пута, на различитим нивоима, понављала да је Путин спреман и отворен за било какве контакте под условом да Европљани заиста имају некога ко је бар на неки начин овлашћен да разговара, као и да заиста постоји жеља са њихове стране.

- Спремни смо да разговарамо са њима. А након што будемо разумјели њихове стварне намјере и спремност да допринесу мировном процесу, моћи ћемо да донесемо одлуку о одржавању дијалога у проширеном формату у оквиру рјешавања украјинског питања. Тако стоје ствари - поручио је портпарол Кремља.

Одговарајући на питање да ли би учешћу Европљана у преговорима о Украјини требало да претходе неки билатерални контакти између Русије и Европе, Песков је нагласио да засад се о томе не разговара конкретно, али би Москва, у најмању руку, била отворена за такве контакте, преноси РТ Балкан.

Портпарол шефа руске државе је такође прокоментарисао медијске извјештаје да ће Француску на мултилатералним преговорима представљати предсједник Емануел Макрон.

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- Не знамо о којој је информацији ријеч. Сада се сваког часа појављују нове информације у којима се помињу потпуно различити кандидати. Зато засад нисмо у могућности да било шта конкретно кажемо - истакао је.

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Тагови :

Русија

Кремљ

Владимир Путин

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