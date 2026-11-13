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Овај комад одјеће постао је прави тренд сезоне

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АТВ редакција
13.11.2026 11:25

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Млада жена у карираној кошуљи ослања се на теренско возило у градском окружењу.
Фото: ali rezaei/Pexels

Мода обожава повратке у прошлост, а ове сезоне на ред је дошао комад који спаја старинску елеганцију, женственост и удобност. У питању су кардигани са крзненим детаљима, један од најзанимљивијих микротрендова јесени и зиме 2026/27.

На први поглед дјелују као нешто што бисмо пронашли у старом гардероберу наших бака или на фотографијама филмских дива из шездесетих и седамдесетих година. Међутим, њихова модерна верзија изгледа толико ефектно да лако може да замијени елегантну јакну или сако. И оно што је најбоље - не морате да потрошите богатство на добар кардиган.

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Како одабрати добар кардиган?

Посљедњих сезона модни свијет све више пажње посвећује текстурама, занимљивим детаљима и комадима који дјелују скупоцјено чак и када нису.

Управо зато су кардигани са крзненим крагнама постали толико занимљиви.

Док класични џемпери углавном имају једноставне кројеве, ови модели доносе дозу гламура захваљујући раскошним детаљима око врата или на рукавима.

Посебно су упечатљиви кардигани са широким крагнама од вјештачког крзна, који подсјећају на елегантне капуте из неких прошлих времена.

Постоје и дискретније верзије са крзненим манжетнама, идеалне за жене које воле софистициран стил без претјеривања.

Довољно је да обучете један овакав комад и најједноставнија комбинација одмах добија потпуно другачији изглед.

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Овај тренд враћа елеганцију из шездесетих и седамдесетих

Кардигани са крзненим детаљима нису потпуно нова модна идеја. Слични модели били су популарни средином прошлог вијека, када су даме посебну пажњу посвећивале женственим силуетама, елегантним дугмићима и раскошним материјалима.

Данас се та естетика враћа, али у нешто опуштенијем издању. Умјесто да их носимо искључиво уз елегантне сукње и ципеле са потпетицом, сада их комбинујемо са фармеркама, широким панталонама, па чак и једноставним мајицама. Управо тај спој ретро гламура и свакодневне гардеробе чини их тако привлачним.

Како да их носите

Највећа предност ових кардигана јесте то што не захтијевају компликовано стилизовање. Ако желите лежерну дневну комбинацију, обуците кардиган са крзненом крагном уз равне фармерке, једноставну торбу и чизме.

За посао изаберите модел у црној, сивој или беж боји и комбинујте га са панталонама високог струка и мокасинама. А ако желите елегантнији изглед за вечерњи излазак, спојите га са сатенском сукњом и ципелама са потпетицом.

Најважније модно правило гласи: када кардиган има раскошну крзнену крагну, остатак комбинације нека буде што једноставнији. Тако ће управо он привући пажњу, а цијели стајлинг изгледаће складно и софистицирано.

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Ове боје изгледају најбоље

Иако се кардигани са крзненим детаљима појављују у различитим бојама, посебно се издвајају неутралне нијансе. Крем и беж модели изгледају нежно и елегантно, нарочито уз свијетле панталоне или фармерке.

Браон кардигани одличан су избор за љубитељке топлих, јесењих тонова, док црни модели са крзненим крагнама доносе дозу класичног гламура. Сива је идеална за минималистичке комбинације, посебно када се носи уз црне панталоне и једноставне кожне чизме. Ако желите да гардероба изгледа скупље него што јесте, бирајте једнобојне моделе, квалитетно плетиво и дискретне дугмиће.

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Тагови :

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тренд

Одјећа

кардиган

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