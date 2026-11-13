Logo

Рада Манојловић покренула приватни бизнис: Ево чиме се пјевачица бави

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 09:32

Коментари:

0
Пјевачица Рада Манојловић
Фото: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Пјевачица Рада Манојловић прије пар година закорачила је у предузетничке воде и у нови подухват инвестирала 55.000 евра.

Наиме, пјевачица је у договору са сестром Мајом, која обавља улогу њеног менаџера, пазарила три гаражна простора на београдском Душановцу са намјером да их рентира.

Тигар

Свијет

Тигар усмртио младића током снимања за ТикТок

Саговорник упућен у планове естрадне умјетнице својевремено је открио како је дошло до ове одлуке:

"Рада и Маја су ријешиле да новац од наступа паметно улажу. Све што су зарадиле од Нове године до сада уложиле су у гаражна мјеста. На ту идеју су дошле на наговор пријатеља који већ има 20 паркинг мјеста и одлично зарађује.

Добро обавијештени извор појаснио је и финансијске детаље куповине:

"Иако су цијене паркинг мјеста скочиле, Рада и Маја су добиле попуст, па су прије неколико дана купиле три гаражна мјеста за 55.000 евра. Још нису почеле да их издају, али планирају да на мјесечном нивоу за једно паркинг мјесто траже 150 евра.

Иако је у почетку гајила сумње према оваквом типу улагања, пјевачица је брзо промијенила став када је увидјела финансијску рачуницу:

"Једва су је наговорили јер је Рада сматрала да ту нема зараде. Међутим, када је чула колико њен пријатељ мјесечно зарађује на тај начин, предомислила се.

Требиње, пало стабло

Градови и општине

Олујни вјетар чупао стабла, дио Требиње без струје

Планира да прошири бизнис и купи стан

Поред тога, откривено је да сестре Манојловић нису планирале да се зауставе на тој куповини:

"Радине колеге углавном купују станове, планира то и она, али сада су јој гараже приоритет. До љета је ријешила да купи још пет мјеста, такође на Душановцу. Маја ју је убиједила да не чека и да сав новац који зараде одмах уложе у гараже.

"Дошло је вријеме да сестре Манојловић улажу у будућност"

Поводом покретања овог посла огласила се и сама Рада, истакавши да жели мудро да располаже својим финансијама:

"Не желим да детаљишем о бизнису, али хоћу да паметно улажем новац. Тата ме је васпитавао да увијек прво мислим на друге, па на себе, сада га критикујем због тога. Што да дијелим другоме више него себи?! Годинама радим, а мој новац су други трошили. Е па дошло је вријеме да сестре Манојловић улажу у будућност", рекла је она.

Лидл

Економија

Лидл повлачи производ због опасне бактерије: Провјерите јесте ли га купили

Манојловићева је такође наговијестила куповину стамбеног простора, али ван Београда, осврнувши се и на некадашње неопрезно трошење:

"Планирам и некретнину, али не у Београду. Раније нисам знала с парама јер сам давала и до 30.000 евра за само један спот. Али добро, не жалим се, некад би се та улагања исплатила, некад не... Не можеш да добијеш ако не ризикујеш, али сада све радим много паметније", причала је Рада, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рада Манојловић

Пјевачица

естрада

бизнис

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Више од 3.700 школа добило пријетње, евакуисано њих 77

1 ч

0
Obućar, zanatlije

Економија

За ове занате више нема ученика, мајстори одлазе у историју

1 ч

0
Месингана кадионица са смолом и биљем, коју загријава пламен свијеће – савршена за медитацију.

Занимљивости

Један дио куће се не кади и у њему се не моли: Свештеник објаснио зашто

1 ч

0
снијег мраз зима падавине сусњежица

Друштво

Након кише снијег стиже у Српску: Спремите се за минусе

1 ч

0

Више из рубрике

Огласио се вртић у Тителу након скандала са Вељком Ражнатовићем

Сцена

Огласио се вртић у Тителу након скандала са Вељком Ражнатовићем

20 ч

0
Вељко Ражнатовић исписује дјецу из вртића: Ово је ужаш!

Сцена

Вељко Ражнатовић исписује дјецу из вртића: Ово је ужаш!

21 ч

2
Пјевач групе "Прљаво казалиште" Младен Бодалец (67) доживио је незгоду током недавног наступа у Њемачкој, када је усред извођења пјесме изненада пао на бини пред пуном двораном.

Сцена

Пјевач "Прљавог казалишта" пао на бини усред концерта

21 ч

0
Познато коме је припала имовина Боре Чорбе

Сцена

Познато коме је припала имовина Боре Чорбе

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима