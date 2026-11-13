Рада Манојловић покренула приватни бизнис: Ево чиме се пјевачица бави

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Рада Манојловић прије пар година закорачила је у предузетничке воде и у нови подухват инвестирала 55.000 евра.
Наиме, пјевачица је у договору са сестром Мајом, која обавља улогу њеног менаџера, пазарила три гаражна простора на београдском Душановцу са намјером да их рентира.
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Саговорник упућен у планове естрадне умјетнице својевремено је открио како је дошло до ове одлуке:
"Рада и Маја су ријешиле да новац од наступа паметно улажу. Све што су зарадиле од Нове године до сада уложиле су у гаражна мјеста. На ту идеју су дошле на наговор пријатеља који већ има 20 паркинг мјеста и одлично зарађује.
Добро обавијештени извор појаснио је и финансијске детаље куповине:
"Иако су цијене паркинг мјеста скочиле, Рада и Маја су добиле попуст, па су прије неколико дана купиле три гаражна мјеста за 55.000 евра. Још нису почеле да их издају, али планирају да на мјесечном нивоу за једно паркинг мјесто траже 150 евра.
Иако је у почетку гајила сумње према оваквом типу улагања, пјевачица је брзо промијенила став када је увидјела финансијску рачуницу:
"Једва су је наговорили јер је Рада сматрала да ту нема зараде. Међутим, када је чула колико њен пријатељ мјесечно зарађује на тај начин, предомислила се.
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Поред тога, откривено је да сестре Манојловић нису планирале да се зауставе на тој куповини:
"Радине колеге углавном купују станове, планира то и она, али сада су јој гараже приоритет. До љета је ријешила да купи још пет мјеста, такође на Душановцу. Маја ју је убиједила да не чека и да сав новац који зараде одмах уложе у гараже.
Поводом покретања овог посла огласила се и сама Рада, истакавши да жели мудро да располаже својим финансијама:
"Не желим да детаљишем о бизнису, али хоћу да паметно улажем новац. Тата ме је васпитавао да увијек прво мислим на друге, па на себе, сада га критикујем због тога. Што да дијелим другоме више него себи?! Годинама радим, а мој новац су други трошили. Е па дошло је вријеме да сестре Манојловић улажу у будућност", рекла је она.
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Манојловићева је такође наговијестила куповину стамбеног простора, али ван Београда, осврнувши се и на некадашње неопрезно трошење:
"Планирам и некретнину, али не у Београду. Раније нисам знала с парама јер сам давала и до 30.000 евра за само један спот. Али добро, не жалим се, некад би се та улагања исплатила, некад не... Не можеш да добијеш ако не ризикујеш, али сада све радим много паметније", причала је Рада, преноси Блиц.
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