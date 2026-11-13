Олујни вјетар чупао стабла, дио Требиње без струје

Аутор:АТВ редакција
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Ноћашње снажно невријеме, праћено олујним вјетром и обилним падавинама, направило је проблеме у Требињу и широм Херцеговине.
Олујни удари вјетра, који су достизали брзину од чак 76 километара на час, чупали су стабла, док су у самом граду пала 23 литра кише по метру квадратном.
Сјевер Херцеговине нашао се под обилном воденом стихијом, у Гацку су пала чак 88 литара кише по метру квадратном, док је на Чемерну измјерено 83 литра.
Обилна киша задесила је и Невесиње са 46 литара, Берковиће са 26,5, те Билећу у којој су такође пала 23 литра кише по метру квадратном.
Ватрогасне екипе у Требињу интервенисале су на уклањању обореног стабла у Улици Требињских бригада.
Из Оперативног центра Града Требиња саопштено је да је усљед ноћашњег олујног невремена дошло до квара на далеководу „Џивар“, због чега су потрошачи који се напајају са овог далековода остали без електричне енергије.
Екипе „Електро-Херцеговине“ су на терену и раде на отклањању квара и успостављању редовног снабдијевања електричном енергијом.
Током ноћи забиљежене су и саобраћајне незгоде са материјалном штетом на подручју Требиња и Невесиња.
Јутро у Требињу освануло је облачно и топло са 19 степени Целзијуса у седам часова, уз југозападни вјетар брзине од четири до 13 метара у секунди, влажност ваздуха од 72 процента и притисак од 967 милибара.
Јутарња температура у Билећи износила је 18 степени, у Берковићима 16, Невесињу 15, Гацку 13, а на Чемерну 10 степени Целзијуса.
Данас се очекује облачно вријеме с кишом, која ће бити обилнија у другом дијелу дана, уз јаке ударе јужног и југозападног вјетра и максималну температуру око 20 степени Целзијуса. Метеоролози и за наредне дане прогнозирају нестабилне временске прилике.
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