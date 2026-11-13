Трик за чишћење радијатора послије кога ће боље гријати

Аутор:АТВ редакција
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Како би осигурали да радијатор заиста добро загријава просторију, морате редовно чистити гријач и радијатор. Наиме, чак и мали слој прашине може значајно смањити топлотну снагу и то чак 25 до 30 посто. Наравно, то се касније види на рачуну за гријање.
Међутим, прљави радијатор није неповољан једино за новчаник. Загријавање прљавог радијатора распршује прашину по просторији јер се она заједно с топлим ваздухом диже увис.
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За особе које пате од алергија на кућну прашину, то је изузетно непогодна клима. Међутим, и код особа које не пате од алергија прашина лоше утиче на грло и слузокожу носа. А то је онда погодно тло за вирусе прехладе и грип. Стога је јако важно редовно чистити радијаторе.
Спољну страну радијатора можете чистити током цијеле године. Међутим, ако планирате темељно унутрашње чишћење, требало би да то урадите прије или након сезоне гријања. Велика количина прашине накупља се током године, посебно у шупљем тијелу, тј. гријач постаје прави сакупљач прашине. Уопштено је довољно ако систем гријања темељно очистите споља и изнутра једном или два пута годишње.
ТикТок видео открио је једноставан начин чишћења унутрашњости радијатора. Такозвани панелни радијатори су обично покривени решетком на врху и то врло лабаво, преноси НовостиМагазин.
Понекад је морате одврнути на задњој или бочној страни. Будући да је решетка обично врло дугачка и не стане у судоперу, најбоље је чистити под тушем у кади. Нечистоћу обично брзо можете уклонити сапуном или течношћу за прање и танком крпом. Такође можете користити средства за чишћење масноћа за посебно тврдоглаву прљавштину. Прљавштину у решеткама најбоље је уклонити четкицом.
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Ако вам то не помогне, усисивачем можете усисати прашину из радијатора, а уколико немате парни чистач или посебну четку за радијатор, у видеу можете видјети рјешење. Дакле, сипате воду „кроз“ радијатор, која ће протјерати прашину и прљавштину у посуде које поставите испод радијатора. Након тога пребришете крпом мокре дијелове. Врло једноставно, зар не?
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