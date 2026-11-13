Огласили се из кафића испред ког се десила пуцњава у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Долац Малта, испред кафића Порт 04, јутрос око 02:30 сати догодила се пуцњава у којој је убијен Меша Смјечанин.
Смјечанин је радио као заштитар кафића, а на њега је пуцао 18-годишњи држављанин Њемачке Емил Семир Тахировић.
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Према незваничним информацијама ЦХ, Смјечанин је извео из локала Тахировића и још једног госта, а због тога је 18-годишњак извадио пиштољ и упуцао Смјечанина.
Ипак, о детаљима пуцњаве огласили су се из кафића Порт 04.
Из Порта 04 наглашавају да се пуцњава догодила изван објекта, те да нису могли адекватно реаговати и спријечити убиство.
“Прије свега, желимо изразити искрено саучешће породици нашег Меше, човјека који није био само гост већ и пријатељ нашег кафића. Његов одлазак оставља велику празнину и дубоко нас је потресао.
Поводом догађаја који се десио синоћ, осјећамо потребу да се јавно огласимо и појаснимо околности, како бисмо спријечили ширење нетачних информација и нагађања.
Желимо нагласити да се инцидент није догодио унутар нашег објекта. Сукоб је започео изван објекта, у близини паркинга, наставио се у пролазу, а потом и испред самог локала.
Нажалост, због озбиљности ситуације, нисмо били у могућности адекватно реаговати нити спријечити оно што се догодило. Током инцидента дошло је до бацања столица, а употријебљено је и ватрено оружје, чиме је ситуација постала изузетно опасна за све присутне.
У оквиру својих могућности учинили смо све што је било до нас. Одмах смо позвали полицији и хитну медицинску помоћ, али, нажалост, упркос свему, изгубљен је један људски живот.
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Искрено нам је жао због свега што се догодило. Жао нам је због изгубљеног живота, због нашег пријатеља Меше, чији одлазак никада нећемо моћи надокнадити.
Сматрали смо да је важно да се огласимо првенствено због бројних нетачних информација и коментара који круже у јавности. Желимо да наши гости и сви они који нас познају имају јасну и тачну слику о ономе што се догодило, без нагађања и погрешних интерпретација.
Још једном, породици нашег Меше упућујемо најискреније саучешће. Његов одлазак оставио је празнину који ништа не може попунити. Заувијек ћемо те памтити пријатељу”, написали су из Порта 04, преноси ЦрнаХроника.
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