Објавили да је учествовао у убиству Периша: Водоинсталатеру живот претворили у пакао

Аутор:АТВ редакција
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Крешимир Радушић, 65-годишњи водоинсталатер из Загреба, посљедњих дана суочава се с озбиљним пријетњама и увредама након што је његова фотографија објављена на друштвеним мрежама уз неутемељене оптужбе да је учествовао у инциденту са смртним исходом у психијатријској болници Јанкомир.
Иако нема никакве везе са здравством ни споменутом болницом, његова фотографија преузета је са Фејсбука и представљена као фотографија једног од техничара повезаних са случајем смрти пацијента.
У разговору за "Дневник.хр" Радушић је испричао како се већ три мјесеца налази на раду у Дубровнику те да га је објава потпуно затекла.
"Моје име је Крешимир Радушић, рођен сам 1961. године у Загребу. Радим као водоинсталатер, тренутно сам у Дубровнику већ три мјесеца и никакве везе са здравством немам. Неко је узео моју стару слику са Фејсбука и објавио да сам ја један од техничара из Јанкомира, онај у црној мајици", рекао је Радушић.
Након што је Фејсбук страница "Народни Репортери" објавила његово име и фотографију, друштвеним мрежама почеле су се ширити оптужбе, а Радушићу су почеле пристизати увредљиве поруке и пријетње насиљем.
Према његовим ријечима, непознате особе пријетиле су не само њему него и члановима његове породице.
"Имам пријетње смрћу, имам пријетње да ће ми жену убити, дјецу коју немам, да ће ми матер убити, да ће ми свашта нешто направити. Ја сам у Дубровнику, уопште не знам о чему се ради. Мало ме је страх и ево управо идем на полицију у Дубровнику све то пријавити", изјавио је за "Дневник.хр".
Редакцији је уступио и поруке које је примио, а међу њима су увреде, оптужбе да је убица те пријетње физичким обрачуном.
Због озбиљности пријетњи Радушић је најавио да ће цијели случај пријавити полицији у Дубровнику.
Након што су се оптужбе прошириле друштвеним мрежама, администратори Фејсбук странице "Народни Репортери" повукли су спорне наводе и објавили јавно извињење.
У објави су признали да су током прикупљања информација о смрти пацијента у болници Јанкомир погрешно идентификовали Крешимира Радушића те да податке нису довољно провјерили прије објаве.
"Током нашег истраживања случаја смрти пацијента у психијатријској болници Јанкомир објавили смо име и фотографију Крешимира Радушића, погрешно га повезујући с особама које су учествовале у спорној интервенцији", навели су администратори странице.
Потврдили су да Радушић нема никакве везе с догађајем те да никада није био запосленик наведене болнице.
"Његово име нашло се међу подацима које смо добили током истраживања, а које нисмо довољно провјерили прије објаве. Тиме смо човјеку нанијели неправду", признали су.
У наставку су Радушићу упутили јавно извињење због погрешне оптужбе и штете коју му је њихова објава могла проузроковати.
"Крешимиру Радушићу овим се путем јавно и недвосмислено извињавамо због погрешне оптужбе и штете коју му је наша објава могла проузроковати", поручили су.
Администратори су захвалили особама које су их упозориле на грешку те истакли да ће наставити истраживати случај Јанкомир, али да не желе допустити да због погрешних информација страдају невини људи.
Извињење су закључили ријечима: "Крешимире, опрости".
Иако су нетачне информације повучене, Радушић се већ суочио с пријетњама и јавним оптужбама, а његов случај показује какве посљедице може имати објављивање непровјерених идентитета и ширење оптужби на друштвеним мрежама.
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