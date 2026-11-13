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Ево гдје су сада осумњичени за брутално убиство Периша

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АТВ редакција
13.11.2026 11:55

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Ево гдје су сада осумњичени за брутално убиство Периша
Фото: Facebook/Atletski klub Agram

Сва четворица осумњичених за смрт Кристијана Јосипа Периша премјештени су из притвора у Реметинцу у казнено-поправне заводе Липовица и Карловац због безбједносних разлога, а њихов даљњи боравак зависиће од процјена надлежних служби.

Сва четворица осумњичених за смрт Кристијана Јосипа Периша, којима је одређен једномјесечни притвор и који су након одређивања били у недјељу одвезени у затвор у Реметинцу, премјештени су у казнено-поправне заводе Липовица и Карловац, сазнаје „Вечерњи лист“.

Према наводима поменутог листа, то је учињено из безбједносних и превентивних разлога након процјене правосудног особља и управника затвора у Загребу, у договору са службама за извршење казнених санкција у Министарству правосуђа. Није познато до када ће остати у наведеним заводима јер то зависи од процјена надлежних служби.

Смрт Кристијана Јосипа Периша (32), бившег атлетичара и кинезиолога који је 21. октобра преминуо у Клиници за психијатрију „Свети Иван“ у загребачком Јанкомиру, довела је до кривичне истраге и оставки болничког руководства. Четворица медицинских техничара налазе се у притвору због сумње на тешко убиство.

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Тагови :

Кристиан Јосип Периш

Убиство

Психијатрија

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