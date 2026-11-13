Колико новца треба за посну славу? Ево колико кошта комплетна трпеза

Аутор:АТВ редакција
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Анализа малопродајних цјеновника показује да је у односу на исти период прошле године дошло до благог раста цијена појединих врста рибе у просјеку од пет до 12 посто, углавном узрокованог растом трошкова транспорта и увоза.
Тако се очишћена пастрмка тренутно продаје по цијени од 16 КМ/кг, што представља благи раст у односу на прошлогодишњих 14,50 до 15 КМ/кг. Свјежи очишћени шаран достигао је цијену од 20 КМ/кг, док котлет иде и до 30 КМ/кг, за разлику од прошле године када се у ово доба могао пронаћи за 16,50 до 18 КМ/кг.
Код смрзнутог програма, ослић без главе креће се од 8,69 КМ/кг до 10 КМ за паковање од 800 г, што је минимално поскупљење у односу на прошлу годину када је коштао од осам до девет КМ/кг. Морски деликатеси попут бранцина и ораде у крупнијим комадима држе високе цијене од 26 КМ/кг до 50 КМ/кг, док је прошлогодишњи просјек био око 22 до 45 КМ/кг зависно од класе.
Трговци истичу да драстичног „празничног скока“ цијена тик пред пост није било у односу на протекле мјесеце, али да су цијене у односу на прошлу годину у укупном просјеку више за око 1,50 КМ до 2,50 КМ по килограму свјеже рибе.
За четворочлану породицу у којој сви чланови посте, дневни трошак исхране у великој мјери зависи од избора рибе и пратећих намирница. Уколико се рачуна норматив од око 1,2 кг сирове рибе дневно (односно око 300 грама по особи за главни оброк) уз прилоге попут кромпира, риже, поврћа и хљеба, рачуница изгледа овако:
У економичној варијанти, која подразумијева замрзнути ослић или паниране производе, 1,2 кг ослића без главе износи око 11 КМ. Уз прилоге као што су кромпир, блитва, рижа, уље, хљеб и салата у износу од око шест КМ, те посни доручак и вечеру (џем, посни намази, пахуљице или воће) за шта је потребно још око осам КМ, укупан дневни трошак износи између 25 КМ и 28 КМ.
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Уколико се породица одлучи за стандардну варијанту са свјежом пастрмком или шараном, само за рибу је потребно издвојити од 19 КМ до 24 КМ дневно. Када се томе додају прилози, поврће и уље у вриједности од седам КМ, те посни доручак и вечера од око 10 КМ, укупан дневни трошак за четворочлану породицу пење се на 36 КМ до 41 КМ.
Једно од кључних питања за домаћине који прослављају посну крсну славу јесте колики буџет је потребно издвојити само за припрему рибе и главних посних јела за 50 званица. За норматив од 50 одраслих гостију рачуна се потреба за око 18 до 20 килограма готове пржене или печене рибе, што у сировом стању због губитка при обради и печењу износи око 25 килограма сирове очишћене рибе.
У опцији са свјежом пастрмком, за 25 килограма рибе по цијени од 16 КМ потребно је издвојити 400 КМ. Уз трошак уља, брашна, зачина и услуге пржења од око 45 КМ, укупна рачуница за пастрмку износи око 445 КМ. Уколико се домаћини одлуче за свјежи шаран, 25 килограма очишћене рибе по цијени од 20 КМ кошта око 500 КМ, па са припремом укупан трошак достиже око 545 КМ. Повољнија, комбинована варијанта која укључује пола пастрмке и пола ослића, са припремом износи око 365 КМ.
Када се на трошак рибе додају посне салате попут кромпир салате и пребранца, посна чорба, славски колач, жито и посни ситни колачи, укупан трошак посне славске трпезе за 50 гостију креће се у распону од 750 КМ до 1.000 КМ, у зависности од тога да ли се храна припрема у домаћој радиности или се дио наручује готов, пише Ало.ба.
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