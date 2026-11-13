Oglasili se iz kafića ispred kog se desila pucnjava u Sarajevu

U sarajevskom naselju Dolac Malta, ispred kafića Port 04, jutros oko 02:30 sati dogodila se pucnjava u kojoj je ubijen Meša Smječanin.

Smječanin je radio kao zaštitar kafića, a na njega je pucao 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović.

Region Objavili da je učestvovao u ubistvu Periša: Vodoinstalateru život pretvorili u pakao

Prema nezvaničnim informacijama CH, Smječanin je izveo iz lokala Tahirovića i još jednog gosta, a zbog toga je 18-godišnjak izvadio pištolj i upucao Smječanina.

Ipak, o detaljima pucnjave oglasili su se iz kafića Port 04.

Iz Porta 04 naglašavaju da se pucnjava dogodila izvan objekta, te da nisu mogli adekvatno reagovati i spriječiti ubistvo.

“Prije svega, želimo izraziti iskreno saučešće porodici našeg Meše, čovjeka koji nije bio samo gost već i prijatelj našeg kafića. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu i duboko nas je potresao.

Povodom događaja koji se desio sinoć, osjećamo potrebu da se javno oglasimo i pojasnimo okolnosti, kako bismo spriječili širenje netačnih informacija i nagađanja.

Želimo naglasiti da se incident nije dogodio unutar našeg objekta. Sukob je započeo izvan objekta, u blizini parkinga, nastavio se u prolazu, a potom i ispred samog lokala.

Nažalost, zbog ozbiljnosti situacije, nismo bili u mogućnosti adekvatno reagovati niti spriječiti ono što se dogodilo. Tokom incidenta došlo je do bacanja stolica, a upotrijebljeno je i vatreno oružje, čime je situacija postala izuzetno opasna za sve prisutne.

U okviru svojih mogućnosti učinili smo sve što je bilo do nas. Odmah smo pozvali policiji i hitnu medicinsku pomoć, ali, nažalost, uprkos svemu, izgubljen je jedan ljudski život.

Hronika Novi detalji ubistva u Sarajevu: Otkriveno ime uhapšenog

Iskreno nam je žao zbog svega što se dogodilo. Žao nam je zbog izgubljenog života, zbog našeg prijatelja Meše, čiji odlazak nikada nećemo moći nadoknaditi.

Smatrali smo da je važno da se oglasimo prvenstveno zbog brojnih netačnih informacija i komentara koji kruže u javnosti. Želimo da naši gosti i svi oni koji nas poznaju imaju jasnu i tačnu sliku o onome što se dogodilo, bez nagađanja i pogrešnih interpretacija.

Još jednom, porodici našeg Meše upućujemo najiskrenije saučešće. Njegov odlazak ostavio je prazninu koji ništa ne može popuniti. Zauvijek ćemo te pamtiti prijatelju”, napisali su iz Porta 04, prenosi CrnaHronika.