Logo

Oglasili se iz kafića ispred kog se desila pucnjava u Sarajevu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 12:05

Komentari:

0
Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći
Foto: ATV

U sarajevskom naselju Dolac Malta, ispred kafića Port 04, jutros oko 02:30 sati dogodila se pucnjava u kojoj je ubijen Meša Smječanin.

Smječanin je radio kao zaštitar kafića, a na njega je pucao 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović.

Кристиан Јосип Периш

Region

Objavili da je učestvovao u ubistvu Periša: Vodoinstalateru život pretvorili u pakao

Prema nezvaničnim informacijama CH, Smječanin je izveo iz lokala Tahirovića i još jednog gosta, a zbog toga je 18-godišnjak izvadio pištolj i upucao Smječanina.

Ipak, o detaljima pucnjave oglasili su se iz kafića Port 04.

Iz Porta 04 naglašavaju da se pucnjava dogodila izvan objekta, te da nisu mogli adekvatno reagovati i spriječiti ubistvo.

“Prije svega, želimo izraziti iskreno saučešće porodici našeg Meše, čovjeka koji nije bio samo gost već i prijatelj našeg kafića. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu i duboko nas je potresao.

Povodom događaja koji se desio sinoć, osjećamo potrebu da se javno oglasimo i pojasnimo okolnosti, kako bismo spriječili širenje netačnih informacija i nagađanja.

Želimo naglasiti da se incident nije dogodio unutar našeg objekta. Sukob je započeo izvan objekta, u blizini parkinga, nastavio se u prolazu, a potom i ispred samog lokala.

Nažalost, zbog ozbiljnosti situacije, nismo bili u mogućnosti adekvatno reagovati niti spriječiti ono što se dogodilo. Tokom incidenta došlo je do bacanja stolica, a upotrijebljeno je i vatreno oružje, čime je situacija postala izuzetno opasna za sve prisutne.

U okviru svojih mogućnosti učinili smo sve što je bilo do nas. Odmah smo pozvali policiji i hitnu medicinsku pomoć, ali, nažalost, uprkos svemu, izgubljen je jedan ljudski život.

Мехмед Смјечанин

Hronika

Novi detalji ubistva u Sarajevu: Otkriveno ime uhapšenog

Iskreno nam je žao zbog svega što se dogodilo. Žao nam je zbog izgubljenog života, zbog našeg prijatelja Meše, čiji odlazak nikada nećemo moći nadoknaditi.

Smatrali smo da je važno da se oglasimo prvenstveno zbog brojnih netačnih informacija i komentara koji kruže u javnosti. Želimo da naši gosti i svi oni koji nas poznaju imaju jasnu i tačnu sliku o onome što se dogodilo, bez nagađanja i pogrešnih interpretacija.

Još jednom, porodici našeg Meše upućujemo najiskrenije saučešće. Njegov odlazak ostavio je prazninu koji ništa ne može popuniti. Zauvijek ćemo te pamtiti prijatelju”, napisali su iz Porta 04, prenosi CrnaHronika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mehmed Smječanin

Sarajevo

Ubistvo

Emil Tahirović

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Pokušaj ubistva Sergeja Zavorotnog

Svijet

Raznesen auto u Moskvi: Na meti pomoćnik bivšeg premijera Ukrajine

2 h

0
Psihijatrijska klinika „Sveti Ivan“ u Jankomiru.

Region

Golu je vezali za krevet: Svjedočanstva iz bolnice u kojoj je ubijen Periš

3 h

0
Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.

Hronika

Uhapšen tinejdžer osumnjičen za ubistvo u Sarajevu

4 h

0
Mehmed Smječanin, ubijen u pucnjavi u Sarajevu

Hronika

Ovo je muškarac ubijen u pucnjavi u Sarajevu

4 h

1

Više iz rubrike

Mehmed Smječanin, ubijen u Sarajevu

Hronika

Novi detalji ubistva u Sarajevu: Otkriveno ime uhapšenog

3 h

0
Okružno javno tužilaštvo Trebinje.

Hronika

Oglasilo se OJT Trebinje povodom navoda porodice Jerković

3 h

0
Bolnica

Hronika

Oglasio se menadžment bolnice Zenica nakon hapšenja radnika zbog nasilja nad pacijentom

3 h

0
Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.

Hronika

Uhapšen tinejdžer osumnjičen za ubistvo u Sarajevu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima