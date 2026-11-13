Raznesen auto u Moskvi: Na meti pomoćnik bivšeg premijera Ukrajine

Autor:ATV redakcija
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Bivši pomoćnik bivšeg ukrajinskog premijera Mikole Azarova, Sergej Zavorotni (72) teško je povrijeđen u eksploziji automobila u Moskvi, prenosi danas "Komersant".
On je hospitalizovan u petak u teškom stanju, nakon eksplozije koja se dogodila ispod njegovog terenskog vozila na jugu Moskve.
Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dijela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najvjerovatnije je bila magnetna mina.
Hronika
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Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć prije nego što je odvezen u bolnicu.
Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umiješane ukrajinske obavještajne službe.
Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.
Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.
The car of Ukraine's ex-PM Azarov's former press secretary exploded in Moscow.
Sergey Zavorotny served Ukraine's legitimate government before the Maidan coup, then fled to Russia.
He's now in the hospital.
We all know who did this. https://t.co/4vZQTakFp7— Chay Bowes (@BowesChay) November 13, 2026
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