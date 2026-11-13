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Muškarac preminuo kada je progutao kuglicu od tijesta u kojoj je bio eksploziv

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АТВ редакција
13.11.2026 11:14

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Rotacija ili spin je kružno kretanje objekta oko centralne ose. Ravna figura može da se rotira bilo u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu oko okomite centralne ose koja preseca bilo gde unutar ili izvan figure. Čvrsta figura ima beskonačan broj mogućih centralnih osa i pravaca rotacije.
Foto: Pixabay/geralt

Indijska policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih da su ubili 35-godišnjeg Radžendru Barautiju tako što su ga naveli da proguta eksplozivnu napravu koja se koristi za ubijanje divljih svinja, predstavljajući je kao bombonu.

Kako je prenio BFM TV, Barauti, koji je bio pripadnik plemenske zajednice u centralnoj indijskoj državi Madja Pradeš, preminuo je od teških povreda zadobijenih nakon što je progutao napravu, koja je eksplodirala u njegovom tijelu.

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- On je hitno prevezen u bolnicu, ali ljekari nisu uspjeli da ga spasu - rekao je policijski zvaničnik u okrugu Dindori Reka Sing.

Naprava služi za ubijanje divljih svinja

Prema njenim riječima, napravu, koju pojedini stanovnici tog područja koriste za ubijanje divljih svinja, žrtvi su dali predstavljajući je kao slatkiš.

Dvojica osumnjičenih, među kojima je i muškarac koji je Barautiju ponudio navodnu bombonu, optužena su za ubistvo iz nehata i zadržana u pritvoru.

Policija još nije utvrdila motiv, niti da li je riječ o namjernom činu ili neslanoj šali, navela je Sing, dodajući da je istraga u toku, prenosi GlasSrpske.

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Ovakve naprave izrađuju se ručno, tako što se eksplozivni prah iz petardi ili vatrometa stavlja u kuglu tijesta.

Po obliku mogu da podsjećaju na indijski slatkiš rasgulu, kuglicu tijesta natopljenu sirupom koja se jede u jednom zalogaju.

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Tagovi :

Indija

Eksplozija

Ubistvo

eksplozivna naprava

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