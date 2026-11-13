AfD ubjedljivo vodi ispred Mercove koalicije

Njemačka stranka krajnje desnice Alternativa za Njemačku (AfD) i dalje snažno vodi u anketama ispred konzervativnog bloka kancelara Fridriha Merca, posljednji su rezultati istraživanja.

Njemačka DPA navodi da bi, ukoliko bi parlamentarni izbori bili održani u nedjelju, 15. novembra, AfD dobio 28 odsto glasova, što je za dva odsto više u odnosu na ispitivanja prije sedam dana.

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Konzervativni blok Mercove Hrišćansko-demokratske Unije i Hrišćansko-socijalne unije dobio bi 22 odsto ili jedan odsto manje od prethodne ankete, prenosi "Srna".

Prema istim rezultatima, Socijaldemokratska partija, koja je trenutno u koaliciji sa konzervativcima, takođe bi dobila jedan odsto manje podrške, ukupno 13 odsto.

Zeleni bi dobili dva odsto više i imali bi 15 odsto, dok stranka Ljevica ima jedan procenat manje - ukupno deset odsto.

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Prema rezultatima ankete, aktuelna vladajuća koalicija ne bi zadržala većinu u Donjem domu parlamenta.

Anketom je ispitano 1.297 nasumično odabranih glasača, a ispitivanje je obavljeno putem interneta i telefonskim pozivima između 10. i 12. novembra.