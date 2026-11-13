Tigar usmrtio mladića tokom snimanja za TikTok

Devetnaestogodišnji mladić preminuo je od teških povreda nakon što ga je napao tigar na privatnoj farmi divljih životinja u pakistanskom gradu Lahoru, a policija je uhapsila tri osobe, uključujući vlasnika farme i muškarca koji je na društvenim mrežama poznat kao TikToker Numan Hasan.

Napad se dogodio u srijedu uveče na farmi u naselju Kahna, kada je, prema policijskim navodima, TikToker došao na imanje kako bi snimao sadržaj sa tigrom.

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Tokom snimanja, životinja je napala devetnaestogodišnjeg radnika farme Talhu, koji je zadobio povrede opasne po život. Mladić je prevezen u privatnu bolnicu, gdje je kasnije preminuo, prenosi „Bild“.

Prema pisanju lokalnih medija, tigar je prethodno izveden iz kaveza radi snimanja video-sadržaja za društvene mreže. U trenutku napada životinja je bila izvan kaveza i vezana dugim lancem.

Otac i brat nastradalog mladića, koji su takođe radili na farmi, navodno su prisustvovali napadu.

U prijavi koju je podnio otac žrtve navodi se da je tigar izveden iz kaveza kako bi učestvovao u snimanju, što je zabranjeno propisima u pakistanskoj provinciji Pendžab.

Uhapšeni vlasnik farme i TikToker, oduzeta 33 lava

Držanje velikih mačaka u ovoj provinciji podliježe strogim pravilima. Životinje moraju biti registrovane i obilježene mikročipovima, dok su javna izvođenja životinja izvan ograđenih prostora izričito zabranjena.

Policija je nakon napada uhapsila vlasnika farme Fejaza i TikTokera Numana Hasana, a kasnije je privedena i treća osoba.

Istražioci provjeravaju da li je vlasnik imao važeću dozvolu za držanje tigra, kakve su bezbjednosne mjere bile primjenjene na imanju i da li je došlo do nemara koji je doveo do smrtnog ishoda. Pokrenut je i krivični postupak.

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Tigar je predat nadležnim službama za zaštitu divljih životinja, dok su, prema pisanju pakistanskih medija, sa farme oduzeta i 33 lava. Mediji navode da je dozvola za rad farme istekla još 2025. godine.

Policija istražuje i navode da je nakon napada prvobitno pokušano da se teške povrede mladića predstave kao posljedica napada psa, a ne tigra.

Za sada nije poznato ko je pokušao da prikrije stvarne okolnosti događaja niti iz kojeg razloga.

Istraga o okolnostima tragedije je u toku.