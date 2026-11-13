Oglasio se menadžment bolnice Zenica nakon hapšenja radnika zbog nasilja nad pacijentom

Nakon što su u četvrtak 12. novembra uhapšeni zaposlenici Kantonalne bolnice Zenica zbog sumnje da su bili fizički nasilni nad mlađim punoljetnim pacijentom na Odjelu psihijatrije, oglasio se i menadžment bolnice.

"Menadžment Kantonalne bolnice Zenica želi obavijestiti javnost da su poduzete sve neophodne zakonske i institucionalne mjere kako bi se utvrdile sve činjenice", istakli su.

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Naglašavaju kako je odmah po saznanju za sumnjive okolnosti i nakon internog pregleda dešavanja, Menadžment KBZ-a po hitnom postupku i u skladu sa važećim procedurama samoinicijativno obavijestio nadležne policijske službe i istražne organe o ovom događaju, te predao sve raspoložive dokaze, uključujući i snimke nadzornih kamera.

"Naša reakcija vođena je isključivo ciljem zaštite prava, sigurnosti i dostojanstva naših pacijenata, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, kao i u cilju zaštite javnog interesa. Kantonalna bolnica Zenica ima nultu toleranciju na bilo kakav oblik nasilja, neprofesionalnog ponašanja ili narušavanja medicinske etike", istakli su.

Oštro su osudili svaki postupak koji ugrožava povjerenje građana.

"Pružamo maksimalnu i punu saradnju istražnim organima kako bi odgovorni pojedinci bili adekvatno sankcionisani. Zdravlje i sigurnost pacijenata ostaju naš apsolutni prioritet, te ćemo nastaviti preduzimati sve potrebne korake da zaštitimo one koji su nam povjereni na liječenje", zaključili su.

Hronika Uhapšeno pet radnika bolnice u Zenici: Pretukli pacijenta na psihijatriji?

Podsjetimo, pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica uhapšeno je zbog sumnje da su fizički nasilili nad mlađim punoljetnim pacijentom na Odjelu psihijatrije, prenosi RadioSarajevo.