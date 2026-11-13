Ovo je muškarac ubijen u pucnjavi u Sarajevu

Mehmed Smječanin iz Boljakovog Potoka, tokom noći je ubijen u pucnjavi koja se dogodila u naselju Malta, u Sarajevu.

Prema saznanjima "Avaza" riječ je o muškarcu koji je radio u jednom klubu kao obezbjeđenje.

Smječanin je u ranim jutarnjim satima podlegao povredama na KCUS-u.

Počinilac ovog krivičnog djela i dalje je u bjekstvu, a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo nalaze se na terenu gdje vrše uviđaj ispred ugosttieljskog objekta.

Kako je zvanično potvrdila portparol Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić, oko 02:30 sati, PU Novo Sarajevo obaviještena je da je ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04:00 sata konstatovali smrt. Obaviješten je tužilac KTKS koji rukovodi uviđajem", navela je Novalić.

Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela, dodala je.