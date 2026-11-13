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Poznat identitet ubijenog mladića

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АТВ редакција
13.11.2026 08:54

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Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći
Foto: ATV

Ispred ugostiteljskog objekta "Port 04" u sarajevskom naselju Dolac Malta tokom noći je ubijen 32-godišnji Mehmed Smječanin, potvrđeno je za portal "Kliks".

Ispred i u ugostiteljskom objektu još uvijek se nalazi veliki broj policijskih službenika.

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Kako se može vidjeti na mjestu događaja, puklo je staklo na vratima ovog ugostiteljskog objekta, a policijski službenici koji vrše uviđaj su to mjesto označili kao jedno od dokaza.

Preminuo u bolnici

Podsjetimo, iz policije je ranije jutros saopšteno da je ubijen 32-godišnji muškarac tokom noći u pucnjavi u ugostiteljskom objektu u sarajevskom naselju Dolac Malta.

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"Oko 2.30 sati, PU Novo Sarajevo obaviještena je da je ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja. Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04.00 sata konstatovali smrt", navedeno je iz MUP-a KS.

Tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo rukovodi uviđajem.

Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela.

(Kliks)

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Ubistvo

Pucnjava

Sarajevo

Mehmed Smječanin

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