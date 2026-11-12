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Uhapšeno pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica

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АТВ редакција
12.11.2026 20:16

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Uhapšeno pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica
Foto: KBZ

Pet zaposlenih u Kantonalnoj bolnici Zenica uhapšeno je zbog sumnje da su fizički zlostavljali mlađeg punoljetnog pacijenta na Odjeljenju psihijatrije, saznaje Zenicablog.

Prema informacijama ovog portala, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sproveli su višednevne istražne radnje u ovoj zdravstvenoj ustanovi, nakon čega su osumnjičeni uhapšeni i privedeni.

Sumnjiče se za fizičko nasilje i nepropisno postupanje prema pacijentu, a događaj se, prema dostupnim informacijama, desio u Službi za psihijatriju Kantonalne bolnice Zenica.

Dojava stigla iz bolnice

Kako navodi izvor Zenicabloga iz Kantonalne bolnice, slučaj je prijavljen nakon što su zaposleni u Službi obezbjeđenja primijetili nasilno ponašanje i reagovali.

"Dojava je došla iz same bolnice, tako što su ljudi iz Službe obezbjeđenja primijetili nasilno ponašanje te reagovali. Sam događaj bio je prije dva-tri dana, ali danas su kompletirane policijske provjere i uhapšeno je pet zaposlenih", rekao je izvor ovog portala.

Iz policije za sada nisu izneseni detalji akcije. Potvrđeno je, međutim, da su svi privedeni u nadležnosti Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona te da je predloženo da Tužilaštvo od postupajućeg sudije zatraži određivanje pritvora osumnjičenima.

Prema informacijama koje je objavio Zenicablog, mladić je zadobio povrede, ali nije životno ugrožen.

S obzirom na to da je riječ o pacijentu psihijatrijskog odjeljenja, detaljnije informacije o slučaju za sada nisu dostupne. Više podataka očekuje se od policije i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona u narednim danima.

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hapšenje

Zlostavljanje

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