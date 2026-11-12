Obrušio se dio nadstrešnice na autobuskoj stanici u Beloj Crkvi

U Beloj Crkvi pao je dio nadstrešnice na lokalnoj glavnoj autobuskoj stanici. Prema prvim nezvaničnim informacijama, do toga je došlo u noći između 11. i 12. novembra, kada na njoj nije bilo ljudi, piše N1.

Na lice mjesta je izašla policija, a dio stanice je ograđen policijskim trakama. Međutim, taj dio stanice je zaklonjen autobusima koji ne saobraćaju.

Odmah pored ograde nalazi se plato na kome okupljaju mladi.

Saobraćaj se, kako saznaje N1, i pored pada dijela nadstrešnice odvija po redu vožnje. Sliku pogledajte na sajtu N1.

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Prema riječima lokalnog odbornika Marjana Fiksmera u pitanju je decenijski problem na koji je njegova poslanička grupa više puta upozoravala.

"Nadležni su birani prema partijskom ključu. U pitanju su ljudi koji nemaju incijativu, već su partijski poslušnici”, kaže Fiksmer, šef odborničke grupe grupe građana "Za našu Belu Crkvu".

On podsjeća da je Bela Crkva do skoro bila praktično odsječena od ostataka države kada je u pitanju autobuski prevoz. Primjera radi, postoje samo dva dnevna polaska za Vršac, koji se nalazi na svega 30 kilometara.

"Djeluje kao da je namjerno zapušteno, jer smo dosta puta upozoravali na problem, da je neophodna adaptacija, ali ništa. Nadležne institucije ovu stanicu kao i druge starije objekte uopšte ne proveravaju. Zašto, ne znam”, kaže za portal N1 Marjan Fiksmer.

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On navodi da loše odluke aktuelne vlasti ne ostaju samo na papiru, već da njihovu cijenu svakodnevno plaćaju svi, kroz propadanje infrastrukture, neodržavane objekte, izgubljene prilike i sve lošiji kvalitet života.

"Zbog toga grupa građana "Za našu Belu Crkvu" zahtjeva hitnu stručnu procjenu bezbjednosti kompletne autobuske stanice, obezbjeđivanje i sanaciju oštećenog dijela nadstrešnice, kao i pregled svih potencijalno opasnih dijelova objekta, utvrđivanje odgovornosti za neodržavanje i stanje objekta, javno informisanje građana o stanju objekta, dosadašnjem održavanju i planovima za njegovo unapređenje, odgovornost svih nadležnih, uključujući rukovodstvo stanice i nadležne opštinske službe", naveo je Fiksmer.

Portal N1 je ranije danas poslao pitanja opštini Bela Crkva u vezi sa padom nadstrešnice i daljim aktivnostima tim povodom, i naveli su da će odgovore objaviti kad odgovore.