Teška nesreća u BiH: U sudaru dva kamiona jedna osoba poginula

Vozač kamiona D.S. iz Posušje poginuo je danas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M-6.1, na dionici između Tomislavgrada i Posušja.

Do nesreće je došlo oko 15.20 časova.

"U nesreći su učestvovala dva teretna vozila marke „Mercedes“. Jednim je upravljao D. S. (1965) iz Posušja, dok je drugim, sa priključnim vozilom marke „Kegel“, upravljao T. S. (1970) iz Sjeverne Makedonije.

Vozač iz Posušja preminuo je od posljedica nesreće, dok drugi učesnik nije zadobio tjelesne povrede. Na vozilima je nastala veća materijalna šteta", kažu iz policije.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske uprave Tomislavgrad, pod nadzorom glavnog kantonalnog tužioca Kantona 10.

Saobraćaj na ovoj dionici i dalje je u potpunosti obustavljen.

Okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća biće utvrđene daljom istragom.