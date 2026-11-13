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Pijani Banjalučanin glumio policajca i zaustavljao vozila

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АТВ редакција
13.11.2026 09:30

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MUP Srpske
Foto: ATV/Branko Jović

Banjalučanin čiji su inicijali B. B. lišen je slobode u mjestu Potkozarje nakon što je neovlašteno kontrolisao saobraćaj i predstavljao se kao ovlašteno službeno lice.

On je korištenjem tablice sa oznakom „Stop - Policija“ zaustavljao vozila na putu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je navedeno lice imalo čak 2,78 g/kg alkohola u organizmu.

Tablica kojom je zaustavljao vozila oduzeta je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, a Banjalučaninu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 23. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

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Tagovi :

hapšenje

PU Banjaluka

lažno predstavljanje

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