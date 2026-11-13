Uhapšeno pet radnika bolnice u Zenici: Pretukli pacijenta na psihijatriji?

Nakon prijave da je nad jednim pacijentom na Odjelu za psihijatriju upotrijebljena prekomjerna sila, uhapšeno je pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica.

Riječ je o pacijentu rođenom 2002. godine, a policijska istraga utvrđuje sve okolnosti ovog događaja.

Kako je zvanično potvrđeno za Avaz jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, oni će danas biti predati u nadležnost Tužilaštva.

Uhapšeni su B.M., rođeno 1991. godine, H.V. rođeno 1992. godine, K.L., rođeno 2002. godine, S.S., rođeno 1989. godine; M.D., rođeno 1990. godine, svi iz Zenice.

"Osnovi sumnje da su počinilo krivicno djelo “Nasilničko ponašanje”. Danas će biti predati uz izvještaj u nadležnost KT Zenica", potvrdila je za Avaz portparolka MUP ZDK Lejla Ekinović.

Pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica uhapšeno zbog sumnje na nasilje nad pacijentom na

"Osnovi sumnje da su počinilo krivicno djelo “Nasilničko ponašanje”. Danas će biti predati uz izvještaj u nadležnost KT Zenica", potvrdila je za Avaz portparolka MUP ZDK Lejla Ekinović.