Uhapšen tinejdžer osumnjičen za ubistvo u Sarajevu

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Foto: ATV

Osamnaestogodišnji mladić lišen je slobode zbog sumnje da je usmrtio Mehmeda Smječanina iz Boljakovog Potoka.

Osumnjičeni se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podsjetimo, Smječanin je teško ranjen tokom noći u pucnjavi koja se dogodila u sarajevskom naselju Malta. Uprkos naporima ljekara, Smječanin je u ranim jutarnjim satima podlegao zadobijenim povredama u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

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