Uhapšen tinejdžer osumnjičen za ubistvo u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Osamnaestogodišnji mladić lišen je slobode zbog sumnje da je usmrtio Mehmeda Smječanina iz Boljakovog Potoka.
Osumnjičeni se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Podsjetimo, Smječanin je teško ranjen tokom noći u pucnjavi koja se dogodila u sarajevskom naselju Malta.
Uprkos naporima ljekara, Smječanin je u ranim jutarnjim satima podlegao zadobijenim povredama u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).
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