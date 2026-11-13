Ovaj jezivi zvuk može da najavi posljednje sate života

U posljednjim satima ili danima života disanje može da se promijeni i postane praćeno karakterističnim zvukom poznatim kao samrtni hropac.

Iako onima koji su uz umiruću osobu može da zvuči uznemirujuće, stručnjaci objašnjavaju da najčešće nije znak bola ili gušenja.

Samrtni hropac može uznemiriti porodicu, ali sam po sebi ne znači da osoba pati

Ovaj zvuk pri disanju nastaje kada osoba toliko oslabi da više ne može da guta pljuvačku ili iskašljava sekret iz disajnih puteva. Vazduh tada prolazi kroz nakupljeni sekret, stvarajući zvuk nalik krkljanju, klokotanju ili dubokom hrkanju. Ova pojava, poznata kao samrtni hropac, najčešće se javlja kod osoba koje se približavaju kraju života.

Koliko vremena ostaje nakon pojave samrtnog hropca?

Samrtni hropac često se javlja u poslednja 24 do 48 sati života, ali može trajati kraće ili duže. Ipak, na osnovu ovog znaka nije moguće pouzdano predvidjeti trenutak smrti.

Uz promjene u disanju, mogu se pojaviti i drugi znaci približavanja kraja života, piše Žena Blic.

izražena pospanost i slabost;

smanjena potreba za hranom i tečnošću;

nepravilno disanje sa dužim pauzama;

hladne šake i stopala;

zbunjenost i sve slabije reagovanje na okolinu.

Ovi znaci ne javljaju se kod svih osoba, niti se nužno pojavljuju istim redosljedom.

Da li osoba osjeća bol ili se guši?

Iako samrtni hropac može biti veoma uznemirujući za porodicu, stručnjaci za palijativnu njegu objašnjavaju da sam zvuk najčešće nije znak bola ili gušenja. Osoba je u toj fazi često veoma pospana ili bez svijesti, pa uglavnom nije svjesna zvuka koji prati njeno disanje.

Ako se, međutim, pojave znaci otežanog disanja ili uznemirenosti, važno je da zdravstveni radnici procjene stanje i preduzmu mjere za ublažavanje tegoba.

Kako pomoći osobi na samrti?

Medicinsko osoblje može preporučiti blagu promjenu položaja tijela, podizanje uzglavlja ili okretanje na bok kako bi se olakšalo oticanje sekreta. U pojedinim slučajevima primenjuju se i lijekovi koji smanjuju njegovo stvaranje.

Članovi porodice mogu da pruže utjehu svojim prisustvom, smirenim glasom i nježnim dodirom. Samrtni hropac može biti jedan od znakova približavanja kraja života, ali sam po sebi ne znači da osoba pati. Razumijevanje ove pojave i podrška medicinskog osoblja mogu pomoći porodici da se lakše nosi sa neizvjesnošću i strahom u tim teškim trenucima.