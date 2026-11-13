Kremlj: Putin nikad nije odbijao kontakte sa Evropljanima

Rusija je spremna da razgovara sa Evropom nakon što bude razumjela njene stvarne namjere, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

- Želim da vas podsjetim da Putin nikada nije odbijao kontakte sa Evropljanima. Mi smo, kao ruska strana, to više puta ponavljali na različitim nivoima. Putin nikada nije bio inicijator prekida odnosa sa Evropljanima. Sami Evropljani su odustali od tih odnosa i dijaloga - istakao je.

Hronika Novi detalji ubistva u Sarajevu: Otkriveno ime uhapšenog

Napomenuo je da je Rusija više puta, na različitim nivoima, ponavljala da je Putin spreman i otvoren za bilo kakve kontakte pod uslovom da Evropljani zaista imaju nekoga ko je bar na neki način ovlašćen da razgovara, kao i da zaista postoji želja sa njihove strane.

- Spremni smo da razgovaramo sa njima. A nakon što budemo razumjeli njihove stvarne namjere i spremnost da doprinesu mirovnom procesu, moći ćemo da donesemo odluku o održavanju dijaloga u proširenom formatu u okviru rješavanja ukrajinskog pitanja. Tako stoje stvari - poručio je portparol Kremlja.

Odgovarajući na pitanje da li bi učešću Evropljana u pregovorima o Ukrajini trebalo da prethode neki bilateralni kontakti između Rusije i Evrope, Peskov je naglasio da zasad se o tome ne razgovara konkretno, ali bi Moskva, u najmanju ruku, bila otvorena za takve kontakte, prenosi RT Balkan.

Portparol šefa ruske države je takođe prokomentarisao medijske izvještaje da će Francusku na multilateralnim pregovorima predstavljati predsjednik Emanuel Makron.

Svijet Muškarac preminuo kada je progutao kuglicu od tijesta u kojoj je bio eksploziv

- Ne znamo o kojoj je informaciji riječ. Sada se svakog časa pojavljuju nove informacije u kojima se pominju potpuno različiti kandidati. Zato zasad nismo u mogućnosti da bilo šta konkretno kažemo - istakao je.