Novi detalji ubistva u Sarajevu: Otkriveno ime uhapšenog

U ugostiteljskom objektu na Dolac Malti, u Sarajevu, tokom noći je izbila tuča koja je prethodila ubistvu, saznaje "Avaz".

Prema nezvaničnim informacijama, izbio je sukob između više muškaraca. Naime, navodno su se dvojica muškaraca posvađali oko neke djevojke. U namjeri da ih razdvoji prišao je Mehmed Smječanin, Meša, koji je kako piše "Avaz" tu obezbjeđivao prostor.

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Nesretni muškarac upucan je u predjelu grudi, a nezvanično se saznaje da mu je metak pogodio jetru. Nezvanično, upucan je iz pištolja.

Smječanin je bio oženjen, a iza njega je ostalo i dijete. Brojni prijatelji na društvenim mrežama opraštaju se od njega.

Prema informacijama pomenutog portala, osumnjičeni za ubistvo je Emil Tahirović iz Njemačke, koji je pobjegao sa mjesta događaja.

Trenutno se na kriminalističkoj obradi u MUP-u Kantona Sarajevo nalazi mladić (18) iz Njemačke. Saznaje se da ne posjeduje bh. papire, a kako je ranije potvrdila portparol Tužilaštva KS Azra Bavčić, riječ je o državljaninu Njemačke.

Podsjetimo, kako je zvanično potvrdila portparol Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić, oko 02:30 sati, PU Novo Sarajevo obaviještena je da je ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04:00 sata konstatovali smrt. Obaviješten je tužilac KTKS koji rukovodi uviđajem", navela je Novalić.