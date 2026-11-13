Oglasilo se OJT Trebinje povodom navoda porodice Jerković

Okružno javno tužilaštvo Trebinje odgovorilo je na navode porodice Jerković u kojima se izražava nezadovoljstvo zbog činjenice da nakon godinu dana i deset mjeseci nije donesena sudska odluka u predmetu koji se vodi u vezi sa oštećenim maloljetnim licem.

"Nakon zaprimanja izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju je bez odlaganja preduzeo sve radnje iz svoje nadležnosti i podigao optužnicu u roku kraćem od tri mjeseca, što potvrđuje da je tužilaštvo u predmetu postupalo prioritetno i ažurno", naveli su iz OJT Trebinje.

Iz Tužilaštva ističu da u potpunosti razumiju značaj koji sam događaj ima za porodicu oštećenog maloljetnika, kao i njihovo očekivanje da se predmet okonča u što kraćem roku. Međutim, naglašavaju da dalje vođenje postupka, zakazivanje ročišta i donošenje sudske odluke nisu u njihovoj nadležnosti.

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Komentarišući insinuacije u vezi sa zamjenom tužioca, iz ove institucije pojašnjavaju da je raniji postupajući tužilac imenovan za sudiju Okružnog suda u Bijeljini i više nije zaposlen u OJT Trebinje, zbog čega je predmet u skladu sa propisima dodijeljen drugom tužiocu na postupanje.

"Imajući u vidu sve navedeno, u potpunosti odbacujemo tvrdnje da je došlo do bilo kakvih izmjena koje bi, na bilo koji način, uticale na blagovremeno i zakonito postupanje Tužilaštva u predmetu", poručuju iz trebinjskog Tužilaštva.