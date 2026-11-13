Objavili da je učestvovao u ubistvu Periša: Vodoinstalateru život pretvorili u pakao

Krešimir Radušić, 65-godišnji vodoinstalater iz Zagreba, posljednjih dana suočava se s ozbiljnim prijetnjama i uvredama nakon što je njegova fotografija objavljena na društvenim mrežama uz neutemeljene optužbe da je učestvovao u incidentu sa smrtnim ishodom u psihijatrijskoj bolnici Jankomir.

Iako nema nikakve veze sa zdravstvom ni spomenutom bolnicom, njegova fotografija preuzeta je sa Fejsbuka i predstavljena kao fotografija jednog od tehničara povezanih sa slučajem smrti pacijenta.

U razgovoru za "Dnevnik.hr" Radušić je ispričao kako se već tri mjeseca nalazi na radu u Dubrovniku te da ga je objava potpuno zatekla.

"Moje ime je Krešimir Radušić, rođen sam 1961. godine u Zagrebu. Radim kao vodoinstalater, trenutno sam u Dubrovniku već tri mjeseca i nikakve veze sa zdravstvom nemam. Neko je uzeo moju staru sliku sa Fejsbuka i objavio da sam ja jedan od tehničara iz Jankomira, onaj u crnoj majici", rekao je Radušić.

Prijetnje smrću njemu i članovima porodice

Nakon što je Fejsbuk stranica "Narodni Reporteri" objavila njegovo ime i fotografiju, društvenim mrežama počele su se širiti optužbe, a Radušiću su počele pristizati uvredljive poruke i prijetnje nasiljem.

Prema njegovim riječima, nepoznate osobe prijetile su ne samo njemu nego i članovima njegove porodice.

"Imam prijetnje smrću, imam prijetnje da će mi ženu ubiti, djecu koju nemam, da će mi mater ubiti, da će mi svašta nešto napraviti. Ja sam u Dubrovniku, uopšte ne znam o čemu se radi. Malo me je strah i evo upravo idem na policiju u Dubrovniku sve to prijaviti", izjavio je za "Dnevnik.hr".

Redakciji je ustupio i poruke koje je primio, a među njima su uvrede, optužbe da je ubica te prijetnje fizičkim obračunom.

Zbog ozbiljnosti prijetnji Radušić je najavio da će cijeli slučaj prijaviti policiji u Dubrovniku.

Stranica priznala grešku i javno se izvinila

Nakon što su se optužbe proširile društvenim mrežama, administratori Fejsbuk stranice "Narodni Reporteri" povukli su sporne navode i objavili javno izvinjenje.

U objavi su priznali da su tokom prikupljanja informacija o smrti pacijenta u bolnici Jankomir pogrešno identifikovali Krešimira Radušića te da podatke nisu dovoljno provjerili prije objave.

"Tokom našeg istraživanja slučaja smrti pacijenta u psihijatrijskoj bolnici Jankomir objavili smo ime i fotografiju Krešimira Radušića, pogrešno ga povezujući s osobama koje su učestvovale u spornoj intervenciji", naveli su administratori stranice.

Potvrdili su da Radušić nema nikakve veze s događajem te da nikada nije bio zaposlenik navedene bolnice.

"Njegovo ime našlo se među podacima koje smo dobili tokom istraživanja, a koje nismo dovoljno provjerili prije objave. Time smo čovjeku nanijeli nepravdu", priznali su.

U nastavku su Radušiću uputili javno izvinjenje zbog pogrešne optužbe i štete koju mu je njihova objava mogla prouzrokovati.

"Krešimiru Radušiću ovim se putem javno i nedvosmisleno izvinjavamo zbog pogrešne optužbe i štete koju mu je naša objava mogla prouzrokovati", poručili su.

Administratori su zahvalili osobama koje su ih upozorile na grešku te istakli da će nastaviti istraživati slučaj Jankomir, ali da ne žele dopustiti da zbog pogrešnih informacija stradaju nevini ljudi.

Izvinjenje su zaključili riječima: "Krešimire, oprosti".

Iako su netačne informacije povučene, Radušić se već suočio s prijetnjama i javnim optužbama, a njegov slučaj pokazuje kakve posljedice može imati objavljivanje neprovjerenih identiteta i širenje optužbi na društvenim mrežama.