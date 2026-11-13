Logo

Evo gdje su sada osumnjičeni za brutalno ubistvo Periša

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 11:55

Komentari:

0
Evo gdje su sada osumnjičeni za brutalno ubistvo Periša
Foto: Facebook/Atletski klub Agram

Sva četvorica osumnjičenih za smrt Kristijana Josipa Periša premješteni su iz pritvora u Remetincu u kazneno-popravne zavode Lipovica i Karlovac zbog bezbjednosnih razloga, a njihov daljnji boravak zavisiće od procjena nadležnih službi.

Sva četvorica osumnjičenih za smrt Kristijana Josipa Periša, kojima je određen jednomjesečni pritvor i koji su nakon određivanja bili u nedjelju odvezeni u zatvor u Remetincu, premješteni su u kazneno-popravne zavode Lipovica i Karlovac, saznaje „Večernji list“.

Prema navodima pomenutog lista, to je učinjeno iz bezbjednosnih i preventivnih razloga nakon procjene pravosudnog osoblja i upravnika zatvora u Zagrebu, u dogovoru sa službama za izvršenje kaznenih sankcija u Ministarstvu pravosuđa. Nije poznato do kada će ostati u navedenim zavodima jer to zavisi od procjena nadležnih službi.

Smrt Kristijana Josipa Periša (32), bivšeg atletičara i kineziologa koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru, dovela je do krivične istrage i ostavki bolničkog rukovodstva. Četvorica medicinskih tehničara nalaze se u pritvoru zbog sumnje na teško ubistvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristian Josip Periš

Ubistvo

Psihijatrija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Psihijatrijska klinika „Sveti Ivan“ u Jankomiru.

Region

Golu je vezali za krevet: Svjedočanstva iz bolnice u kojoj je ubijen Periš

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Obećavala lažno nasljedstvo, pa od ljudi uzela više od 130.000 evra

6 h

0
policija Hrvatska

Region

Novi detalji tragedije u Splitu: Dječak (3) pao sa trećeg sprata, našao ga radnik Čistoće

19 h

0
Snažan mrki medved hoda kroz kamenito prirodno stanište okruženo zelenilom

Region

Drama u Sloveniji: Medvjed napao muškarca

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima