Evo gdje su sada osumnjičeni za brutalno ubistvo Periša

Sva četvorica osumnjičenih za smrt Kristijana Josipa Periša premješteni su iz pritvora u Remetincu u kazneno-popravne zavode Lipovica i Karlovac zbog bezbjednosnih razloga, a njihov daljnji boravak zavisiće od procjena nadležnih službi.

Sva četvorica osumnjičenih za smrt Kristijana Josipa Periša, kojima je određen jednomjesečni pritvor i koji su nakon određivanja bili u nedjelju odvezeni u zatvor u Remetincu, premješteni su u kazneno-popravne zavode Lipovica i Karlovac, saznaje „Večernji list“.

Prema navodima pomenutog lista, to je učinjeno iz bezbjednosnih i preventivnih razloga nakon procjene pravosudnog osoblja i upravnika zatvora u Zagrebu, u dogovoru sa službama za izvršenje kaznenih sankcija u Ministarstvu pravosuđa. Nije poznato do kada će ostati u navedenim zavodima jer to zavisi od procjena nadležnih službi.

Smrt Kristijana Josipa Periša (32), bivšeg atletičara i kineziologa koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru, dovela je do krivične istrage i ostavki bolničkog rukovodstva. Četvorica medicinskih tehničara nalaze se u pritvoru zbog sumnje na teško ubistvo.