Hercegovac pokrenuo farmu sa 17 godina: "Govorili mi da idem"

Dok mnogi mladi svoju budućnost traže izvan Bosne i Hercegovine, 23-godišnji Josip Rajić iz Rame odlučio je da ostane u rodnom selu i pokrene sopstvenu farmu.

Počeo je sa samo nekoliko grla, a danas ima 20 goveda i planira da udvostruči njihov broj.

Josip Rajić iz sela Paljike u Rami imao je svega 17 godina kada je odlučio da počne da se bavi stočarstvom. Iako su ga mnogi odgovarali od te ideje i savjetovali mu da posao potraži u Njemačkoj ili Austriji, nije odustao od svoje zamisli.

U novoj reportaži novinara Marija Brkića za „Glas Hercegovine“, mladi stočar ispričao je kako je od dvije krave i jednog juneta u nekoliko godina razvio sopstvenu farmu, sa kakvim se izazovima susreće i zašto svoju budućnost ne može da zamisli izvan rodnog kraja.

„Smijali su mi se i govorili da odem u Njemačku“

Josip je odrastao u porodici koja se godinama bavi stočarstvom i mesarstvom. Njegov otac već tridesetak godina radi u mesari, a Josip mu je od djetinjstva pomagao i tako postepeno sticao iskustvo.

Još tokom srednjoškolskih dana počeo je da ostavlja žensku telad kako bi povećao stado. Kada je broj životinja prerastao kapacitet postojeće štale, odlučio je da izgradi novu.

Hronika Oglasili se iz kafića ispred kog se desila pucnjava u Sarajevu

„Dosta su mi se smijali i govorili da od toga nema ništa. Niko nije vjerovao da ću uspjeti. Govorili su mi da ostavim krave, odem u neku firmu da radim ili u Njemačku i Austriju. A ja sam sebi zacrtao da ću napraviti farmu i tako je bilo“, ispričao je 23-godišnji Josip.

Priznaje da mu je na početku bilo teško jer nije imao mnogo ljudi koji su vjerovali u njegovu ideju. Ipak, želja da ostane na zemlji na kojoj je odrastao bila je jača.

Ustaje prije šest sati, a posao traje do večeri

Na farmi danas ima 20 goveda, među kojima su simentalska i limuzinska pasmina. Dio životinja uzgaja zbog mlijeka, a dio zbog mesa. Najviše poslova obavljaju Josip i njegov brat Luka Rajić, dok im u svakodnevnom radu pomažu i ostali članovi porodice.

Njegov radni dan počinje između 5.30 i 6.00 časova. Nakon hranjenja i muže krava odlazi da pomaže ocu u mesari, a zatim se vraća poslovima na imanju. Radni dan najčešće završava oko 19.00 ili 20.00 časova, dok tokom ljeta zna da potraje i duže.

Stil Ovaj komad odjeće postao je pravi trend sezone

Na Josipovoj farmi dnevno se trenutno proizvede oko 40 do 50 litara mlijeka, dok pojedine krave tokom perioda veće mliječnosti daju između 20 i 25 litara dnevno. Litru domaćeg mlijeka prodaje direktno kupcima za 2,50 KM, dok bi za predaju mljekarama dobijao svega 60 do 70 feninga, zbog čega mu je direktna prodaja znatno isplativija.

Suša stvarala probleme, vodu dovozili i vatrogasci

Tokom proteklog ljeta posebno velik izazov bila je suša koja je pogodila ramski kraj. Josip objašnjava kako jedna krava dnevno popije približno 40 do 50 litara vode, a tokom velikih vrućina potrošnja može biti i znatno veća.

„Ljetos sam imao 15 krava na paši i one su znale da popiju oko hiljadu litara vode dnevno. Imamo svoju vodu, ali zbog suše sam se bojao da je ne nestane. Vodu su mi dovozili i vatrogasci“, ispričao je on.

Osim vremenskih neprilika, problem predstavljaju i divlje životinje. Josip kaže kako se u okolini pojavljuju divlje svinje, srne, jazavci, ali i medvjedi koji se spuštaju blizu kuća. Kako bi zaštitio životinje, koristi električnu ogradu, nadzorne kamere i velikog kavkaskog ovčara.

Mladima poručio da pokušaju da ostvare svoje snove kod kuće

Za predstojeću zimu pripremio je oko 4.500 bala sijena, a u planovima mu je da u narednom periodu poveća stado sa sadašnjih 20 na najmanje 40 goveda te da izgradi još jednu štalu.

Za kraj reportaže uputio je snažnu poruku svim mladima koji razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine.

„Nemojte odlaziti. Pokušajte nešto svoje ovdje, neki svoj posao da pokrenete. Ako imate snove, pokušajte da ih ostvarite. Pokušajte sve, samo nemojte da idete vani. Mora neko i da ostane“, poručio je Josip Rajić.

(Jabuka.tv)