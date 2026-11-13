Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Loto rezultati 91. kola, koje je izvučeno 13.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 15, 4, 12, 1, 3, 20, 26.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.400.000 KM izvučeni su brojevi: 1, 3, 4, 12, 15, 20, 26.
U ovom kolu nije izvučena loto sedmica.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.270.000 KM, izvučeni su brojevi: 27, 33, 37, 25, 26, 23, 2
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 91. kolu iznosila je 460.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 9, 5, 5, 5, 2.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h1
Društvo
2 h0
Društvo
3 h1
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu