Loto rezultati 91. kola, koje je izvučeno 13.11.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 15, 4, 12, 1, 3, 20, 26.

Loto 7/39 rezultati, 91. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.400.000 KM izvučeni su brojevi: 1, 3, 4, 12, 15, 20, 26.

U ovom kolu nije izvučena loto sedmica.

Loto plus rezultati, 91. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 7.270.000 KM, izvučeni su brojevi: 27, 33, 37, 25, 26, 23, 2

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 91. kolo

Džoker igra u 91. kolu iznosila je 460.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 9, 5, 5, 5, 2.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.