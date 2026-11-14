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Tri znaka kojima sljedeća sedmica donosi sreću i lijepe vijesti

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АТВ редакција
14.11.2026 11:52

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mladi ljudi zalazak sunca vesele se
Foto: Pexels/Vitaly Gariev

Sljedeća sedmica donosi nove prilike, zanimljiva poznanstva i mogućnost da se ostvare želje koje su dugo bile na čekanju.

Posebno povoljan period očekuje tri znaka Zodijaka, kojima bi naredni dani mogli donijeti uspjeh na poslu, radost u ljubavi i poboljšanje finansijske situacije.

Bik

Bikovima slijedi period u kojem će se trud i strpljenje konačno isplatiti. Na poslu bi mogli dobiti zanimljivu ponudu ili priliku za napredovanje, dok će finansije krenuti u povoljnijem smjeru. U ljubavi ih očekuju lijepi trenuci i više pažnje od osobe do koje im je stalo. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati nekoga ko će probuditi njihovo interesovanje.

Rak

Rakovi bi naredne sedmice mogli dočekati vijesti koje će im popraviti raspoloženje. Neriješena pitanja na poslu konačno bi mogla dobiti povoljan epilog, a podrška bliskih ljudi pomoći će im da naprave važan korak. Na ljubavnom planu slijedi više iskrenosti i nježnosti. Slobodni Rakovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili započeti novu romansu.

Vaga

Vagama naredna sedmica donosi priliku za novi početak. Njihove ideje mogle bi naići na odobravanje, a razgovor sa važnom osobom otvoriti vrata poslovnoj saradnji. Moguće je i prijatno finansijsko iznenađenje. U ljubavi će biti više harmonije, romantike i lijepih trenutaka, a slobodne Vage mogle bi privući pažnju osobe koja im se već neko vrijeme dopada.

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