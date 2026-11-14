Kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Srpskoj

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti promjenljivo oblačno i hladno jutro, uz prolaznu maglu i nisku oblačnost duž rijeka i u kotlinama.

Tokom dana očekuju se sunčani periodi, ali će postepeno dolaziti do naoblačenja sa zapada, koje će poslije podne i uveče donijeti kišu u južnim i zapadnim predjelima.

U ostalim krajevima slaba kiša moguća je samo lokalno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog ili sjevernog smjera, dok se u Hercegovini i na planinama tokom dana očekuje umjeren do pojačan južni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do dva stepena Celzijusova, na jugu do devet, a u višim predjelima do minus pet stepeni.