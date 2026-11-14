Lijepo vrijeme na Svete Vrače: Šta to znači prema narodnom vjerovanju?

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Ako je na Svete Vrače, 14. novembra, lijepo i sunčano vrijeme, u pojedinim narodnim vjerovanjima to se tumači kao nagovještaj blage i povoljne zime.

Za Svete Vrače, Svetog Kozmu i Damjana, zabilježena su vjerovanja vezana za zdravlje, ozdravljenje i izbjegavanje teških fizičkih poslova. Društvo Danas su Sveti Vrači: Molitva za zdravlje i običaji koje vjernici poštuju Narod vjeruje da vrijeme na određene praznike može nagovijestiti kakva nas zima očekuje, a sunce i lijepo vrijeme na Svete Vrače u nekim krajevima povezuju se sa blagom zimom.

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