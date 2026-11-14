Данас су Свети Врачи: Молитва за здравље и обичаји које вјерници поштују

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква данас прославља Свете Козму и Дамјана, у народу познате као Свети Врачи.
Ријеч је о браћи која су, према хришћанском предању, била љекари и која су свој живот посветила помагању болеснима, не тражећи новац нити било какву накнаду за свој рад.
Због своје доброте, милосрђа и несебичности, Козма и Дамјан остали су упамћени као бесребреници и чудотворци, а вјерници их поштују као заштитнике болесних и љекарске професије.
Свети Козма и Дамјан били су рођена браћа, поријеклом из Азије. Њихов отац био је незнабожац, док је мајка Теодотија била хришћанка и од малена их је васпитавала у хришћанској вјери.
Браћа су изучила љекарску вјештину и помагала људима лијечећи њихове болести. Међутим, оно што их је посебно издвајало било је то што за свој труд никада нису узимали новац.
Вјеровали су да дар који су добили од Бога не треба да буде предмет трговине, па су лијечили сиромашне и богате подједнако, не правећи разлику међу људима.
Због тога су добили назив бесребреници, што значи они који не примају сребро, односно новац за своје услуге.
У црквеном предању помиње се и да су помагали животињама, а њихова доброчинства настављена су и након њихове смрти.
Свети Козма и Дамјан једна су од крсних слава које православне породице обиљежавају у новембру.
Као и за друге крсне славе, у домовима свечара припремају се славски колач, жито и свијећа, а празник се обиљежава молитвом и окупљањем породице и пријатеља.
- Молитва за здравље: Вјерници се обраћају Светим Врачима молећи се за здравље, опоравак болесних и снагу у тешким животним тренуцима.
- Заштитници љекара: Лијекари и други здравствени радници посебно поштују ове светитеље и сматрају их својим небеским заштитницима.
- Помоћ ближњима: Празник подсјећа на важност хуманости, саосјећања и несебичног помагања онима којима је помоћ потребна.
У народу се Свети Врачи поштују као заштитници здравља, али је суштина празника прије свега у молитви, вјери и сјећању на њихово милосрђе.
Ове године Свети Врачи падају у суботу, 14. новембра, и дан није посан, па је дозвољена мрсна храна.
Постоји посебна православна молитва Светим бесребреницима Козми и Дамјану, у којој се вјерници моле за здравље, исцјељење, помоћ у невољама и Божји благослов.
„К вама, свети бесребреници и чудотворци Козмо и Дамјане, као брзим помоћницима и топлим молитвеницима за спасење наше, колена преклонивши, притичемо и, клањајући се, усрдно вапимо: не презрите мољења нас грешних и немоћних.
Умолите Господа да нама, недостојним слугама Својим, подари велика и обилна милосрђа Своја. Избавите нас од сваке патње и болести, јер сте од Господа и Спаса нашега Исуса Христа примили изобилну благодат исцјељења.
Услишите нас који се молимо и својим посредништвом измолите код Христа Бога здравље, благостање, спасење и благослов Божји.
Амин.“
- Назив Врачи потиче од старе ријечи за љекаре и исцјелитеље.
- Назив бесребреници означава људе који нису примали новац за своје услуге.
- Према црквеном предању, помагали су и животињама, а не само људима.
- Њихова мајка Теодотија имала је важну улогу у њиховом духовном васпитању.
- Њихов живот и данас се наводи као примјер несебичности, хуманости и помагања другима.
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