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Прве пахуље: Почео падати снијег у неким дијеловима БиХ

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АТВ редакција
13.11.2026 17:19

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Прве пахуље: Почео падати снијег у неким дијеловима БиХ
Фото: ATV

Снијег је почео да пада у појединим дијеловима БиХ. Прве пахуље вечерас су забијелиле и околину Шипова.

Према снимцима које је АТВ добио, снијег се већ задржава на паркираним аутомобилима и околним површинама.

Зимске падавине стижу након захлађења, а возачима се савјетује додатни опрез, посебно на дионицама у вишим предјелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Снијег

Шипово

падавине

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