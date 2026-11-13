Прве пахуље: Почео падати снијег у неким дијеловима БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Снијег је почео да пада у појединим дијеловима БиХ. Прве пахуље вечерас су забијелиле и околину Шипова.
Према снимцима које је АТВ добио, снијег се већ задржава на паркираним аутомобилима и околним површинама.
Зимске падавине стижу након захлађења, а возачима се савјетује додатни опрез, посебно на дионицама у вишим предјелима.
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