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УИО до сада ријешила 1.122 поднесених захтјева за поврат ПДВ-а на прву некретнину

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АТВ редакција
13.11.2026 12:28

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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Управа за индиректно опорезивање (УИО) је у периоду од 16. септембра до 13. новембра 2026. године ријешила укупно 1.122 поднесених захтјева за поврат ПДВ-а на прву некретнину. Од тог броја позитивно је ријешено 1003 захтјева, док су негативне одлуке донесене за 119 захтјева.

- Са данашњим даном УИО је донијела укупно 1.003 рјешења по којима је одобрен поврат ПДВ-а у износу од 16.532.1891,92 КМ. Од укупног броја донесених рјешења 1.003, 254 се односе на РЦ Бањалуку, 137 на РЦ Мостар, 315 на РЦ Сарајево, а 297 на РЦ Тузлу. Од 1.003 донесених рјешења, 898 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 105 рјешења у току поступак уручења путем поште - саопштено је из УИО БиХ.

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Кажу да су се негативне одлуке донесене из разлога што је некретнина за коју се тражи поврат укњижена раније у евиденције имовинско-правних служби прије ступања на снагу Закона о допунама Закона о порезу на додату вриједност односно прије дана 12. априла 2025. године или је утврђено да подносилац захтјева у свом власништу има и друге некретнине или стан још увијек није укњижен у евиденције надлежних органа или је исти још увијек у изградњи или и након позива за достављање допуне докумената, подносилац није доставио потпуну документацију.

- Провођење поступка по једном захтјеву је обустављено јер је подносилац захтјева доставио изјаву да одустаје од истог - наводе они.

УИО подсјећа да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења.

- Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана. С друге стране, када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења. Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења - истиче се у саопштењу.

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Управа за индиректно опорезивање наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, настојећи да средства грађанима буду исплаћена у најкраћем могућем року и јавност ће обавјештавати седмично о издатим рјешењима.

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Тагови :

УИО БиХ

Поврат ПДВ-а за некретнину

Право на поврат ПДВ-а

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