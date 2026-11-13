Киша прелази у снијег: У овим дијеловима БиХ ће се забијелити

Аутор:АТВ редакција
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Киша која данас, 13. новембра, пада у већем дијелу Босне и Херцеговине постепено ће прелазити у сусњежицу и снијег, а прве значајније сњежне падавине очекују се на планинама.
Према прогнози метеоролошке странице БХметео, сњежна граница ће се током вечери и ноћи на суботу, 14. новембра, спустити на око 400 до 500 метара надморске висине широм Босне.
Како наводе са странице БХМетео.ба, падавине се постепено интензивирају у већем дијелу земље, уз ширење области обилније кише према југу. Истовремено, са сјевера пристиже осјетно хладнији зрак, због чега киша на планинама сјеверозападне Босне већ прелази у снијег.
У наредним сатима сњежне падавине очекују се и на планинама у осталим дијеловима земље. С даљњим падом температуре, снијег ће се током вечери и ноћи спустити и на ниже надморске висине.
Према прогнози, на подручјима изнад 400 до 500 метара надморске висине могуће је формирање неколико центиметара сњежног покривача. Количина снијега повећаваће се с порастом надморске висине.
Уз јаче падавине, снијег би локално могао стићи и до низинских подручја сјеверозападне, централне, сјевероисточне и источне Босне, али без значајнијег задржавања на тлу.
У Посавини, Семберији и низинским дијеловима Херцеговине снијега неће бити. У низинама остатка земље, на надморским висинама испод 400 метара, вечерас је накратко могућа сусњежица или пролазно падање снијега, али без формирања покривача или уз његово симболично задржавање.
Изузетак су југозападни дијелови Босне и Херцеговине, гдје ће сњежна граница бити нешто виша, а снијег се очекује углавном на планинама.
Из БХМетеа истичу да се значајнији сњежни покривач очекује првенствено на планинама, док ће нижи крајеви још морати сачекати на конкретније сњежне падавине.
Према прогнози, вријеме ће се почети смиривати од јутарњих сати у суботу, када се очекује престанак падавина и дјелимично разведравање.
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