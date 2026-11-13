"Небески дјечак и његов пас", изложба о подвигу Слободана Стојановића

Аутор:Тијана Петровић
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Изложба „Небески дјечак и његов пас“ посвећена је истоименој сликовници умјетнице из Бијељине Мирне Јовановић, а која доноси причу о животу и духовном подвигу младог Слободана Стојановића.
Његова судбина свједочи о трагедији рата, али и подсјећа на чистоту дјечије душе, несебичност и способност да се воли упркос свему. Поставка ће за посјетиоце бити отворена од 16. до 30. новембра, док је званична промоција планирана за 27. новембар у Центру словенских култура Библиотеке за страну књижевност у Москви, а којој ће ауторка Мирна присуствовати.
„Предивно изгледа све, заиста, опет морам да кажем да није Елене из представништва нашег у Русији, да се она није толико потрудила, да сваки детаљ буде на свом мјесту, жена је бирала које илустрације, ја то не могу сад одавде да носим, то се углавном за иностранство ради као штампана варијанта, да изабере, да ту буде и прича некако представљена у тексту на руском и биографија, она је одштампала и мале разгледнице, да људи могу сад преко кода да дођу до читаве сликовнице. А што се тиче саме приче, па прича је трагична судбина Светог новомученика Слободана Стојановића, једног дивног, златног дјетета, које је у најстрашнијим околностима рата, не размишљајући о околностима у којима се налази, вратио се по свог пса у село из ког су он и његова породица протјерани и ту га је дочекала његова трагична судбина, нећу да говорим име те жене, мислим да није пристојно о демонима ни причати. Оно што је српска православна црква предивно урадила, канонизовала је Светог Слободана 2022. године, тако да ми имамо сад једног милог дјечака као представника пред Господом, да се моли за све нас, што је заиста у читавој тој трагичној ситуацији, то је та динамика хришћанства и православља, из тог толиког зла, ми смо пред господом сви живи", каже Мирна Јовановић, ауторка сликовнице „Небески дјечак и његов пас“
Сликовница добија и друго, допуњено издање са додатним илустрацијама његовог живота прије ратних околности, а прије свега дружења са његовим псом. Након Русије, сликовница ће бити илустрована и у Грчкој и прилика је то да се кроз умјетност говори о нашим жртвама, каже Мирна Јовановић.
„То је занимљиво, сликовница овдје чека своје издање, а у Русији ће бити представљена на неки начин, тако да ће премијеру имати у Русији а код нас ће изаћи накнадно. И оно што такође морам да додам, такође сам ушла у сарадњу са представништвом Републике Српске У Грчкој и исто су врло љубазни, предусретљиви, исто јако им се допала сад и идеја да се на такав начин мало прича, па ево почећемо од наших земаља, Грчка и Русија, то су наши братски народи, али да се у суштини у иностранству на један префињен начин, кроз умјетност, јер ми као народ другачије и не знамо, да се проговори о нашим жртвама, ја мислим да је то најбољи начин. Ово такође што ради меморијални центар Републике Српске је стварно за сваку похвалу“ , каже Мирна Јовановић.
Мирна Јовановић издала је недавно и нову невербалну сликовницу „Дена. Колона туге, пут љубави“. У фокус приче поново је ставила рат и животиње, а ово дјело обрађује истинит догађај о псу Дени који тражи своју породицу у вријеме када почиње злочиначка акција Олуја, а она их прати. Око 136 дана је пратила колону из Хрватске и од Петриње до Руме пјешачила је велику километражу, након чега је своју породицу и пронашла у Руми. Историјске теме Мирни ће бити у фокусу интересовања и у наредном периоду, а најавила је израду сликовнице о Твртку Првом Котроманићу.
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