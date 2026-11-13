Почело суђење Божидару Вучуревићу за наводни ратни злочин

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњем начелнику Требиња Божидару Вучуревићу (90) почело је суђење у одсуству на Жупанијском суду у Сплиту због наводног ратног злочина.
На рочишту поступак није знатније одмакнуо јер се углавном расправљало о почетним приједлозима странака, пише Далмација данас. Отворило се чак и питање је ли 90-годишњи оптуженик још жив.
Вучуревић је оптужен још 2008. године, али суђење се годинама није могло одржати јер није био доступан хрватском правосуђу. Упркос међународној потјерници, није ухапшен и изручен Хрватској, па је поступак против њега напосљетку покренут у одсутности.
Хрватска га терети да је од 1991. до 29. октобра 1995. године учествовао у планирању, подстицању и провођењу активности усмјерених на окупацију дијелова Хрватске и протјеривање хрватског становништва.
Према оптужници, Вучуревић је на подручју Требиња наредио мобилизацију територијалне обране и оснивање специјалних полицијских јединица, чијим су припадницима попуњаване јединице Југословенске народне армије (ЈНА).
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