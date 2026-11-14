Gdje je u Srpskoj napadalo najviše snijega?

U Republici Srpskoj osvanuli su mnogi gradovi i mjesta pod sniježnim pokrivačem, a rekorder ovog jutra je Han Pijesak.

Na Han Pijesku palo je osam centimetara snijega, na Sokocu četiri, u Kneževu i Kalinoviku po tri, a u Višegradu i Srebrenici po jedan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

A gdje je najhladnije?

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno minus dva, Srebrenica jedan, Foča, Višegrad i Bihać dva, Ribnik i Zenica tri, Banjaluka, Doboj, Brčko i Tuzla četiri, Bijeljina pet, Bileća šest, Trebinje devet, Mostar 10, te Neum 11 stepeni Celzijusovih.