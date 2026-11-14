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Zima pokazala zube: Snijeg pao u više gradova, evo šta nas danas čeka

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АТВ редакција
14.11.2026 08:31

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snijeg kolovozi
Foto: Društvene Mreže

U Republici Srpskoj i FBiH danas prije podne biće oblačno uz slabe padavine, pa će se tokom dana razvedriti kada se očekuju i sunčani periodi.

Kiša se prije podne očekuje u nižim, a susnježica i snijeg u brdsko-planinskim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a u Hercegovini u prvom dijelu dana umjerena do jaka bura, koja će poslije podne slabiti.

Dnevna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 15, a u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom na jugu i na istoku.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno minus dva, Srebrenica jedan, Foča, Višegrad i Bihać dva, Ribnik i Zenica tri, Banjaluka, Doboj, Brčko i Tuzla četiri, Bijeljina pet, Bileća šest, Trebinje devet, Mostar 10, te Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku palo je osam centimetara snijega, na Sokocu četiri, u Kneževu i Kalinoviku po tri, a u Višegradu i Srebrenici po jedan.

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